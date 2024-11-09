https://ria.ru/20241109/ukraina-1982818581.html

В ОП предположили, что сделает Трамп для сохранения влияния на Украине

В ОП предположили, что сделает Трамп для сохранения влияния на Украине - РИА Новости, 09.11.2024

В ОП предположили, что сделает Трамп для сохранения влияния на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T13:00

2024-11-09T13:00

2024-11-09T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир рогов

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет пытаться "вырвать" кусок земель Украины, чтобы сохранить там влияние американцев. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что окружение Трампа планирует заморозить конфликт на Украине. План якобы предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и обязательства Киева не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет, а США взамен продолжат накачивать Украину оружием. При этом, по информации WSJ, Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию конфликта. "Трамп осознает неизбежность победы России в украинском конфликте, поэтому его окружение будет разрабатывать различные сценарии и варианты, чтобы вырвать кусок земель Украины и сохранить на них американское влияние", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, Трамп путем обещаний и заверений попытается сохранить контроль США за частью бывшей Украины. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир рогов, камала харрис, выборы президента сша — 2024