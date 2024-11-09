https://ria.ru/20241109/ukraina-1982815488.html

Президент Чехии высказался о словах Трампа о конфликте на Украине

Президент Чехии высказался о словах Трампа о конфликте на Украине - РИА Новости, 09.11.2024

Президент Чехии высказался о словах Трампа о конфликте на Украине

Президент Чехии Петр Павел считает нереалистичными утверждения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о его способности завершить конфликт... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:24

2024-11-09T12:24

2024-11-09T12:24

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел считает нереалистичными утверждения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о его способности завершить конфликт на Украине за 24 часа. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. "На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесет перемены, особенно после его слов о завершении войны за 24 часа. Я не думаю, что это возможно, но в то же время верю, что он приложит усилия для завершения этой войны и заключения соглашения с президентом (РФ Владимиром) Путиным", - заявил Павел на конференции Prague Defence Summit, трансляция которой выложена на Youtube-канале Международного института стратегических исследований (IISS). В то же время президент Чехии полагает, что вероятное соглашение, скорее всего, будет не в интересах Европы или Украины. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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в мире, россия, украина, чехия, дональд трамп, петр павел