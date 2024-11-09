https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html

В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине

В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине - РИА Новости, 09.11.2024

В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим быстро закончить конфликт на... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T11:40

2024-11-09T11:40

2024-11-09T17:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим быстро закончить конфликт на Украине, могут продавливать для этого "корейский сценарий". "Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий", — сказал Константинов РИА Новости. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. По мнению Константинова, в ближайшие месяцы может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию конфликта на Украине. "Логична будет организация рабочей группы. Украинский конфликт с приходом к власти в США Дональда Трампа имеет шансы быть завершенным, поэтому нужно как можно дальше отбросить украинские войска от российской границы, чтобы лишить их возможности угрожать территории России", — сказал глава крымского парламента.По его мнению, также важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация. "Нам нужен гарантированный мир, чтобы Запад больше не смог использовать украинскую территорию как полигон против России. В противном случае пройдет время, конфликт разразится с новой силой, и воевать придется уже нашим детям", — сказал Константинов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Инаугурация пройдет 20 января. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Он заявил, что готов к контактам с Трампом, и назвал его заявления насчет украинского кризиса заслуживающими внимания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что цели российской специальной военной операции остаются прежними. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В Кремле считают, что проблема слишком сложна для такого простого решения. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерения вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".

https://ria.ru/20240913/plan-1972433745.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

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