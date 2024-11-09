https://ria.ru/20241109/ukraina-1982777816.html

"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского

"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024

"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского

Продолжение правления Владимира Зеленского после победы на выборах президента США Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины, такое мнение выразил... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T01:40

2024-11-09T01:40

2024-11-09T01:40

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Продолжение правления Владимира Зеленского после победы на выборах президента США Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале. "Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента в <...> стране, когда уже особо выбора не будет <...> и потерь будет больше", — заявил депутат.По его словам, наиболее предпочтительным сценарием для Украины считается уход Зеленского и проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное США и Россией временное правительство.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Ранее Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html

https://ria.ru/20241108/konflikt-1982769784.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины