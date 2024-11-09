Рейтинг@Mail.ru
"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982777816.html
"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского
"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024
"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского
Продолжение правления Владимира Зеленского после победы на выборах президента США Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины, такое мнение выразил... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T01:40
2024-11-09T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:439:2048:1591_1920x0_80_0_0_13d6d5dadda4e39530db83d0d131a6e7.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Продолжение правления Владимира Зеленского после победы на выборах президента США Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале. "Что касается худшего сценария — это &lt;...&gt; продолжение правления Зеленского до критического момента в &lt;...&gt; стране, когда уже особо выбора не будет &lt;...&gt; и потерь будет больше", — заявил депутат.По его словам, наиболее предпочтительным сценарием для Украины считается уход Зеленского и проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное США и Россией временное правительство.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Ранее Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html
https://ria.ru/20241108/konflikt-1982769784.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:294:2048:1830_1920x0_80_0_0_3617907699fbcb031f96df2535ba8d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского

Депутат Рады: пребывание Зеленского у власти будет худшим сценарием для Украины

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Продолжение правления Владимира Зеленского после победы на выборах президента США Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале.
"Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента в <...> стране, когда уже особо выбора не будет <...> и потерь будет больше", — заявил депутат.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Вова, давай". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому
Вчера, 01:10
По его словам, наиболее предпочтительным сценарием для Украины считается уход Зеленского и проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное США и Россией временное правительство.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Ранее Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Конфликт на Украине произошел по глупости Байдена, заявил миллиардер Сакс
Вчера, 22:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала