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Группировка "Север" нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/udar-1982823907.html
Группировка "Север" нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Группировка "Север" нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.11.2024
Группировка "Север" нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ракетного удара артиллерийским расчетом группировки войск "Север" по пункту временной дислокации... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:09
2024-11-09T14:09
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ракетного удара артиллерийским расчетом группировки войск "Север" по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области. Отмечается, что средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" обнаружили скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области. "Обнаруженные цели были уничтожены ударом расчетов РСЗО артиллерии группировки войск "Север". Поражение мест временного размещения личного состава и боевой техники противника фиксировалось средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в описании к видео.
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Ракетный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области
Ракетный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Север" нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

МО РФ показало кадры ракетного удара по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ракетного удара артиллерийским расчетом группировки войск "Север" по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области.
Отмечается, что средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" обнаружили скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области.
"Обнаруженные цели были уничтожены ударом расчетов РСЗО артиллерии группировки войск "Север". Поражение мест временного размещения личного состава и боевой техники противника фиксировалось средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в описании к видео.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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