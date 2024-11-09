https://ria.ru/20241109/udar-1982823907.html

Группировка "Север" нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Группировка "Север" нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.11.2024

Группировка "Север" нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ракетного удара артиллерийским расчетом группировки войск "Север" по пункту временной дислокации... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:09

2024-11-09T14:09

2024-11-09T14:09

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ракетного удара артиллерийским расчетом группировки войск "Север" по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области. Отмечается, что средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" обнаружили скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области. "Обнаруженные цели были уничтожены ударом расчетов РСЗО артиллерии группировки войск "Север". Поражение мест временного размещения личного состава и боевой техники противника фиксировалось средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в описании к видео.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области Ракетный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области 2024-11-09T14:09 true PT0M21S

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Ольга Фомченкова

сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность