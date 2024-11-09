https://ria.ru/20241109/tramp-1982863533.html

СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами

СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами - РИА Новости, 09.11.2024

СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами

Избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР, пишет Hill со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:31

2024-11-09T20:31

2024-11-09T21:54

в мире

сша

дональд трамп

нато

камала харрис

джо байден

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР, пишет Hill со ссылкой на экспертов."Ожидается, что избранный президент Трамп будет использовать свою фирменную смесь воинственных угроз и дружеских отношений, <…> стремясь разорвать углубляющиеся партнерские отношения между противниками США — Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей", — говорится в сообщении.Как отмечается, пока нет уверенности, что ему удастся этого добиться. Кроме того, в статье говорится, что Трамп настроен враждебно по отношению к европейским союзникам и НАТО, порицая их за то, что они слишком полагаются на военную поддержку США.Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982840342.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, нато, камала харрис, джо байден, китай, россия