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СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами - РИА Новости, 09.11.2024
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20:31 09.11.2024 (обновлено: 21:54 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tramp-1982863533.html
СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами
СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами - РИА Новости, 09.11.2024
СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами
Избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР, пишет Hill со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:31
2024-11-09T21:54
в мире
сша
дональд трамп
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камала харрис
джо байден
китай
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР, пишет Hill со ссылкой на экспертов."Ожидается, что избранный президент Трамп будет использовать свою фирменную смесь воинственных угроз и дружеских отношений, &lt;…&gt; стремясь разорвать углубляющиеся партнерские отношения между противниками США — Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей", — говорится в сообщении.Как отмечается, пока нет уверенности, что ему удастся этого добиться. Кроме того, в статье говорится, что Трамп настроен враждебно по отношению к европейским союзникам и НАТО, порицая их за то, что они слишком полагаются на военную поддержку США.Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982840342.html
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в мире, сша, дональд трамп, нато, камала харрис, джо байден, китай, россия
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО, Камала Харрис, Джо Байден, Китай, Россия
СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами

Hill: Трамп планирует разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР, пишет Hill со ссылкой на экспертов.
"Ожидается, что избранный президент Трамп будет использовать свою фирменную смесь воинственных угроз и дружеских отношений, <…> стремясь разорвать углубляющиеся партнерские отношения между противниками США — Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей", — говорится в сообщении.
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Как отмечается, пока нет уверенности, что ему удастся этого добиться. Кроме того, в статье говорится, что Трамп настроен враждебно по отношению к европейским союзникам и НАТО, порицая их за то, что они слишком полагаются на военную поддержку США.
Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В миреСШАДональд ТрампНАТОКамала ХаррисДжо БайденКитайРоссия
 
 
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