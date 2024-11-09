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В Пентагоне боятся, что Трамп может уволить главу генштаба ВС США - РИА Новости, 09.11.2024
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14:29 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/tramp-1982826091.html
В Пентагоне боятся, что Трамп может уволить главу генштаба ВС США
В Пентагоне боятся, что Трамп может уволить главу генштаба ВС США - РИА Новости, 09.11.2024
В Пентагоне боятся, что Трамп может уволить главу генштаба ВС США
В Пентагоне растут опасения, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп может уволить чернокожего главу генштаба вооруженных сил генерала Чарльза... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:29
2024-11-09T14:29
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Пентагоне растут опасения, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп может уволить чернокожего главу генштаба вооруженных сил генерала Чарльза Брауна в рамках борьбы с идеологией "пробуждения" woke, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Воук - от английского woke, прошедшее время от глагола "проснуться" - политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. "Официальные лица в оборонном ведомстве переживают из-за того, что предстоящая администрация Трампа может уволить главу генштаба ВС США генерала Чарльза Брауна... Браун, который публично говорил о том, как тяжело чернокожим подниматься по карьерной лестнице в армии, в то время как Дональд Трамп призывал минобороны пресекать протесты, связанные с Джорджем Флойдом в 2020 году, может быть смещен с должности выигравшим президентские выборы Трампом, который обещал сделать Пентагон менее идеологически пробужденным", - пишет издание со ссылкой на источники. В штабе Трампа Politico не ответили напрямую о том, будет ли Браун уволен. "Американцы переизбрали президента Трампа, потому что они доверяют ему вести страну и восстановить мир по всему миру с помощью силы. Когда он вернется в Белый дм, он предпримет необходимые шаги, чтобы сделать это", - ответили изданию в команде Трампа. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982779930.html
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в мире, справки, сша, дональд трамп, джордж флойд, камала харрис, министерство обороны сша, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Справки, США, Дональд Трамп, Джордж Флойд, Камала Харрис, Министерство обороны США, NBC, Выборы президента США — 2024
В Пентагоне боятся, что Трамп может уволить главу генштаба ВС США

Politico: в Пентагоне боятся, что Трамп может уволить главу генштаба ВС США

© AP Photo / Kevin DietschЧарльз Браун
Чарльз Браун - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Kevin Dietsch
Чарльз Браун. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Пентагоне растут опасения, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп может уволить чернокожего главу генштаба вооруженных сил генерала Чарльза Брауна в рамках борьбы с идеологией "пробуждения" woke, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Воук - от английского woke, прошедшее время от глагола "проснуться" - политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.
Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
"Очень зол". СМИ сообщили об опасном намерении Трампа
Вчера, 02:55
"Официальные лица в оборонном ведомстве переживают из-за того, что предстоящая администрация Трампа может уволить главу генштаба ВС США генерала Чарльза Брауна... Браун, который публично говорил о том, как тяжело чернокожим подниматься по карьерной лестнице в армии, в то время как Дональд Трамп призывал минобороны пресекать протесты, связанные с Джорджем Флойдом в 2020 году, может быть смещен с должности выигравшим президентские выборы Трампом, который обещал сделать Пентагон менее идеологически пробужденным", - пишет издание со ссылкой на источники.
В штабе Трампа Politico не ответили напрямую о том, будет ли Браун уволен.
"Американцы переизбрали президента Трампа, потому что они доверяют ему вести страну и восстановить мир по всему миру с помощью силы. Когда он вернется в Белый дм, он предпримет необходимые шаги, чтобы сделать это", - ответили изданию в команде Трампа.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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Вчера, 11:40
 
В миреСправкиСШАДональд ТрампДжордж ФлойдКамала ХаррисМинистерство обороны СШАNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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