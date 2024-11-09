https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html

Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ

Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024

Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ

Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:40

2024-11-09T08:40

2024-11-09T09:02

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, пишет агентство Bloomberg."Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность только через два месяца, но он уже формирует политику США в двух основных горячих точках: Израиле и Украине", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, изменение мировосприятия после выборов в США особенно остро ощущается на Украине. Агентство напомнило, что республиканец обещал решить украинский вопрос в течение суток. Поэтому, считают авторы материала, Владимир Зеленский уже сейчас пытается проавлять активность для создания себе лучших условий.В публикации также подчеркивается, что от победы Трампа скорее всего выиграет Израиль."Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран даст понять, что может изменить свою политику и стремиться к обладанию ядерным оружием", — отмечают авторы.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html

https://ria.ru/20241109/zelenskiy-1982787545.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, россия, владимир зеленский