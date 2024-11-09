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Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 09.11.2024 (обновлено: 09:02 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html
Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ
Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ
Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:40
2024-11-09T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, пишет агентство Bloomberg."Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность только через два месяца, но он уже формирует политику США в двух основных горячих точках: Израиле и Украине", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, изменение мировосприятия после выборов в США особенно остро ощущается на Украине. Агентство напомнило, что республиканец обещал решить украинский вопрос в течение суток. Поэтому, считают авторы материала, Владимир Зеленский уже сейчас пытается проавлять активность для создания себе лучших условий.В публикации также подчеркивается, что от победы Трампа скорее всего выиграет Израиль."Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран даст понять, что может изменить свою политику и стремиться к обладанию ядерным оружием", — отмечают авторы.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Россия, Владимир Зеленский
Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ

Bloomberg узнал, что Трамп начал менять курс по Украине и Израилю до инаугурации

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, пишет агентство Bloomberg.
"Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность только через два месяца, но он уже формирует политику США в двух основных горячих точках: Израиле и Украине", — говорится в публикации.
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Как отмечается в статье, изменение мировосприятия после выборов в США особенно остро ощущается на Украине. Агентство напомнило, что республиканец обещал решить украинский вопрос в течение суток. Поэтому, считают авторы материала, Владимир Зеленский уже сейчас пытается проавлять активность для создания себе лучших условий.
В публикации также подчеркивается, что от победы Трампа скорее всего выиграет Израиль.
"Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран даст понять, что может изменить свою политику и стремиться к обладанию ядерным оружием", — отмечают авторы.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампРоссияВладимир Зеленский
 
 
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