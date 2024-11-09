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"Очень зол". СМИ сообщили об опасном намерении Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
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02:55 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/tramp-1982779930.html
"Очень зол". СМИ сообщили об опасном намерении Трампа
"Очень зол". СМИ сообщили об опасном намерении Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
"Очень зол". СМИ сообщили об опасном намерении Трампа
Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может начать борьбу с теми, кто его критиковал и преследовал, пишет британский таблоид Mirror... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:55
2024-11-09T02:55
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может начать борьбу с теми, кто его критиковал и преследовал, пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на источник."Сейчас Трамп упивается своим успехом (на выборах президента. — Прим. ред.) и наконец выдыхает благодаря тому, что уголовные дела против него прекратятся. Но он всё еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится", — приводит издание слова источника.Как отметили в издании, Трамп неоднократно выступал с угрозами в адрес своих политических оппонентов во время президентской кампании. Среди возможных целей республиканца газета называет бывшую конгрессвумен Лиз Чейни, бывшего спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси и даже соперников Трампа на выборах из действующей администрации – президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.Кроме того, победитель президентских выборов может начать атаку на судебную систему США в отместку за уголовное преследование. Особое беспокойство вызывает возможное назначение ярого противника демократов Майка Дэвиса на должность генерального прокурора, подчеркнули в издании.Ранее газета Politico писала, что целями мести Трампа могут стать также экс-президент США Барак Обама, бывшая госсекретарь и его соперница на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также основатель Facebook* Марк Цукерберг.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство "Ассошиэйтед Пресс", телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.Кроме того, политик стал первым экс-президентом, которого привлекали к уголовной ответственности, и, соответственно, первым победителем выборов в американской истории, подвергающимся уголовному преследованию. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называл попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. При этом, как считают американские СМИ, минюсту США, скорее всего, придется прекратить дела против победителя президентских выборов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Очень зол". СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

Mirror: Трамп будет мстить своим противникам внутри США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп во время встречи со своими сторонниками
Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может начать борьбу с теми, кто его критиковал и преследовал, пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на источник.
"Сейчас Трамп упивается своим успехом (на выборах президента. — Прим. ред.) и наконец выдыхает благодаря тому, что уголовные дела против него прекратятся. Но он всё еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится", — приводит издание слова источника.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
6 ноября, 16:26
Как отметили в издании, Трамп неоднократно выступал с угрозами в адрес своих политических оппонентов во время президентской кампании. Среди возможных целей республиканца газета называет бывшую конгрессвумен Лиз Чейни, бывшего спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси и даже соперников Трампа на выборах из действующей администрации – президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
Кроме того, победитель президентских выборов может начать атаку на судебную систему США в отместку за уголовное преследование. Особое беспокойство вызывает возможное назначение ярого противника демократов Майка Дэвиса на должность генерального прокурора, подчеркнули в издании.
Ранее газета Politico писала, что целями мести Трампа могут стать также экс-президент США Барак Обама, бывшая госсекретарь и его соперница на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также основатель Facebook* Марк Цукерберг.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Стало известно, кого Трамп хочет назначить судьями
Вчера, 15:09
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство "Ассошиэйтед Пресс", телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.
Кроме того, политик стал первым экс-президентом, которого привлекали к уголовной ответственности, и, соответственно, первым победителем выборов в американской истории, подвергающимся уголовному преследованию. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называл попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. При этом, как считают американские СМИ, минюсту США, скорее всего, придется прекратить дела против победителя президентских выборов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Трамп запланировал выкрутить Путину руки
Вчера, 08:00
 
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