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Умер актер из фильмов "Кэндимен" и "Пункт назначения" Тони Тодд

Умер актер из фильмов "Кэндимен" и "Пункт назначения" Тони Тодд - РИА Новости, 09.11.2024

Умер актер из фильмов "Кэндимен" и "Пункт назначения" Тони Тодд

Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах ужасов "Кэндимен" и "Пункт назначения", скончался в возрасте 69 лет,... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T06:52

2024-11-09T06:52

2024-11-09T09:12

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах ужасов "Кэндимен" и "Пункт назначения", скончался в возрасте 69 лет, сообщил Hollywood Reporter."Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга", — написали в Instagram* сотрудники киностудии New Line Cinema, которая продюсировала франшизу ужасов.Тодд скончался в среду, 6 ноября, в своем доме в Марина-дель-Рей после продолжительной болезни, сообщила The Hollywood Reporter его жена Фатима. Тони Тодд родился 4 декабря 1954 года. В середине 80-х годов началась его актерская карьера с роли сержанта Уоррен в фильме "Взвод". Помимо сделавшей его знаменитым роли в картине "Кэндимен" и "Пункта назначения", у Тодда — сотни работ на телевидении и в кино, среди которых "Скала" 1996 года, "Ворон" 1994 года, "Человек с земли" 2007 года, "Флэш", "Франкенштейн" 2015 года и "Адский праздник" 2018 года.*Instagram - соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

the hollywood reporter, сша, кино, актеры, фильмы