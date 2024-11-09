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Умер актер из фильмов "Кэндимен" и "Пункт назначения" Тони Тодд
Умер актер из фильмов "Кэндимен" и "Пункт назначения" Тони Тодд - РИА Новости, 09.11.2024
Умер актер из фильмов "Кэндимен" и "Пункт назначения" Тони Тодд
Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах ужасов "Кэндимен" и "Пункт назначения", скончался в возрасте 69 лет,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:52
2024-11-09T06:52
2024-11-09T09:12
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах ужасов "Кэндимен" и "Пункт назначения", скончался в возрасте 69 лет, сообщил Hollywood Reporter."Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга", — написали в Instagram* сотрудники киностудии New Line Cinema, которая продюсировала франшизу ужасов.Тодд скончался в среду, 6 ноября, в своем доме в Марина-дель-Рей после продолжительной болезни, сообщила The Hollywood Reporter его жена Фатима. Тони Тодд родился 4 декабря 1954 года. В середине 80-х годов началась его актерская карьера с роли сержанта Уоррен в фильме "Взвод". Помимо сделавшей его знаменитым роли в картине "Кэндимен" и "Пункта назначения", у Тодда — сотни работ на телевидении и в кино, среди которых "Скала" 1996 года, "Ворон" 1994 года, "Человек с земли" 2007 года, "Флэш", "Франкенштейн" 2015 года и "Адский праздник" 2018 года.*Instagram - соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
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the hollywood reporter, сша, кино, актеры, фильмы
Культура, The Hollywood Reporter, США, кино, актеры, фильмы
Умер актер из фильмов "Кэндимен" и "Пункт назначения" Тони Тодд
Умер актёр из "Кэндимена" и "Пункта назначения" Тони Тодд
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах ужасов "Кэндимен" и "Пункт назначения", скончался в возрасте 69 лет, сообщил Hollywood Reporter
.
"Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга", — написали в Instagram* сотрудники киностудии New Line Cinema, которая продюсировала франшизу ужасов.
Тодд скончался в среду, 6 ноября, в своем доме в Марина-дель-Рей после продолжительной болезни, сообщила The Hollywood Reporter его жена Фатима.
Тони Тодд родился 4 декабря 1954 года. В середине 80-х годов началась его актерская карьера с роли сержанта Уоррен в фильме "Взвод". Помимо сделавшей его знаменитым роли в картине "Кэндимен" и "Пункта назначения", у Тодда — сотни работ на телевидении и в кино, среди которых "Скала" 1996 года, "Ворон" 1994 года, "Человек с земли" 2007 года, "Флэш", "Франкенштейн" 2015 года и "Адский праздник" 2018 года.
*Instagram - соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.