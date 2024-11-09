https://ria.ru/20241109/tbilisi-1982847486.html
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 09.11.2024
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов
Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:49
2024-11-09T17:49
2024-11-09T19:48
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционеры изначально собрались в нескольких локациях Тбилиси, после чего начали шествие по центральным проспектам столицы. Конечная остановка является проспект Руставели перед парламентом страны. Оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования. Президент неоднократно утверждала, что существует масса "доказательств" того, что весь процесс выборов был якобы сфальсифицирован. За свои заявления Зурабишвили была вызвана на допрос в прокуратуру Грузии по делу о возможной фальсификации выборов, от нее ожидалось получить материалы, доказывающие ее слова. Однако президент отказалась давать показания и в ведомство не явилась.
https://ria.ru/20241105/parlament-1981899414.html
https://ria.ru/20241107/gruziya-1982421367.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов
В Тбилиси оппозиция проводит акцию против итогов парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры изначально собрались в нескольких локациях Тбилиси, после чего начали шествие по центральным проспектам столицы. Конечная остановка является проспект Руставели перед парламентом страны.
Оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы.
Парламентские выборы в Грузии
прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией
и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ
Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили
, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
Президент неоднократно утверждала, что существует масса "доказательств" того, что весь процесс выборов был якобы сфальсифицирован. За свои заявления Зурабишвили была вызвана на допрос в прокуратуру Грузии по делу о возможной фальсификации выборов, от нее ожидалось получить материалы, доказывающие ее слова. Однако президент отказалась давать показания и в ведомство не явилась.