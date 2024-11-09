https://ria.ru/20241109/tbilisi-1982847486.html

В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов

В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 09.11.2024

В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов

Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T17:49

2024-11-09T17:49

2024-11-09T19:48

в мире

грузия

тбилиси

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982858167_0:0:813:457_1920x0_80_0_0_5eebb3d361970327c92568b270985513.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционеры изначально собрались в нескольких локациях Тбилиси, после чего начали шествие по центральным проспектам столицы. Конечная остановка является проспект Руставели перед парламентом страны. Оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования. Президент неоднократно утверждала, что существует масса "доказательств" того, что весь процесс выборов был якобы сфальсифицирован. За свои заявления Зурабишвили была вызвана на допрос в прокуратуру Грузии по делу о возможной фальсификации выборов, от нее ожидалось получить материалы, доказывающие ее слова. Однако президент отказалась давать показания и в ведомство не явилась.

https://ria.ru/20241105/parlament-1981899414.html

https://ria.ru/20241107/gruziya-1982421367.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024