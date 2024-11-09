Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 09.11.2024 (обновлено: 19:48 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tbilisi-1982847486.html
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 09.11.2024
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов
Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:49
2024-11-09T19:48
в мире
грузия
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982858167_0:0:813:457_1920x0_80_0_0_5eebb3d361970327c92568b270985513.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционеры изначально собрались в нескольких локациях Тбилиси, после чего начали шествие по центральным проспектам столицы. Конечная остановка является проспект Руставели перед парламентом страны. Оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования. Президент неоднократно утверждала, что существует масса "доказательств" того, что весь процесс выборов был якобы сфальсифицирован. За свои заявления Зурабишвили была вызвана на допрос в прокуратуру Грузии по делу о возможной фальсификации выборов, от нее ожидалось получить материалы, доказывающие ее слова. Однако президент отказалась давать показания и в ведомство не явилась.
https://ria.ru/20241105/parlament-1981899414.html
https://ria.ru/20241107/gruziya-1982421367.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982858167_0:20:582:457_1920x0_80_0_0_450cec787f9d9f3cb1d9fad3e2c3a288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов

В Тбилиси оппозиция проводит акцию против итогов парламентских выборов

© РИА НовостиПредставители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта"
Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия Грузинская мечта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости
Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта"
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры изначально собрались в нескольких локациях Тбилиси, после чего начали шествие по центральным проспектам столицы. Конечная остановка является проспект Руставели перед парламентом страны.
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Грузии рассказали о предстоящей работе парламента
5 ноября, 11:56
Оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
Президент неоднократно утверждала, что существует масса "доказательств" того, что весь процесс выборов был якобы сфальсифицирован. За свои заявления Зурабишвили была вызвана на допрос в прокуратуру Грузии по делу о возможной фальсификации выборов, от нее ожидалось получить материалы, доказывающие ее слова. Однако президент отказалась давать показания и в ведомство не явилась.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Лидеры Франции, Германии и Польши призвали расследовать выборы в Грузии
7 ноября, 14:00
 
В миреГрузияТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала