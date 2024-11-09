https://ria.ru/20241109/tatarstan-1982868184.html
В Татарстане нашли тело женщины со следами укусов животных
В Татарстане нашли тело женщины со следами укусов животных - РИА Новости, 09.11.2024
В Татарстане нашли тело женщины со следами укусов животных
Уголовное дело по трем статьям возбуждено в Татарстане после обнаружения тела женщины со следами укусов животных, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:10
2024-11-09T21:10
2024-11-09T22:20
происшествия
россия
константиновка
казань
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по трем статьям возбуждено в Татарстане после обнаружения тела женщины со следами укусов животных, сообщает следственное управление СК РФ по республике. "На территории поселка Константиновка города Казани обнаружено тело местной жительницы со следами укусов животных", - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, проживавшая в селе Богородское женщина пошла утром на работу, однако до места не дошла. Позже ее тело обнаружили прохожие. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "причинение смерти по неосторожности", "халатность". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Прокуратура Татарстана сообщила, что организовала проверку информации о гибели женщины в результате нападения безнадзорных собак. Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html
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происшествия, россия, константиновка, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Константиновка, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане нашли тело женщины со следами укусов животных
СК: в Татарстане нашли тело женщины со следами укусов животных, возбуждено дело
КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по трем статьям возбуждено в Татарстане после обнаружения тела женщины со следами укусов животных, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"На территории поселка Константиновка
города Казани
обнаружено тело местной жительницы со следами укусов животных", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, проживавшая в селе Богородское женщина пошла утром на работу, однако до места не дошла. Позже ее тело обнаружили прохожие.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "причинение смерти по неосторожности", "халатность".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
Прокуратура Татарстана сообщила, что организовала проверку информации о гибели женщины в результате нападения безнадзорных собак. Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.