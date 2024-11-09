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ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области
ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 09.11.2024
ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 15 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:04
2024-11-09T14:04
2024-11-09T14:05
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 15 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Суджа", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам восьми бригад ВСУ в Сумской области.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области
Минобороны: ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области