https://ria.ru/20241109/svo-1982823165.html

ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области

ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 09.11.2024

ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 15 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:04

2024-11-09T14:04

2024-11-09T14:05

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 15 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Суджа", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам восьми бригад ВСУ в Сумской области.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность