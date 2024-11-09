https://ria.ru/20241109/svo-1982821823.html
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки
Группировка войск "Север" отразила семь контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:43
2024-11-09T13:43
2024-11-09T15:37
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила семь контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина", — говорится в сводке.Потери украинской армии в этом районе составили:При этом бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30,8 тысячи военнослужащих, 189 танков и тысячи единиц другой техники.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241108/boeviki-1982763560.html
https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html
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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки
Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ в Курской области
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Группировка войск "Север" отразила семь контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны
.
"Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина", — говорится в сводке.
Потери украинской армии в этом районе составили:
- около 60 человек убитыми и ранеными;
- две боевые машины пехоты;
- боевая бронированная машина;
- автомобиль.
При этом бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:
- более 300 солдат;
- две БМП;
- боевую бронированную машину;
- шесть минометов;
- две станции радиоэлектронной борьбы;
- четыре автомобиля.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30,8 тысячи военнослужащих, 189 танков и тысячи единиц другой техники.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.