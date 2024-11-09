https://ria.ru/20241109/svo-1982821823.html

Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки

Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 09.11.2024

Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки

Группировка войск "Север" отразила семь контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T13:43

2024-11-09T13:43

2024-11-09T15:37

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила семь контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина", — говорится в сводке.Потери украинской армии в этом районе составили:При этом бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30,8 тысячи военнослужащих, 189 танков и тысячи единиц другой техники.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241108/boeviki-1982763560.html

https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)