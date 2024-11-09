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Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 09.11.2024 (обновлено: 15:37 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/svo-1982821823.html
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки
Группировка войск "Север" отразила семь контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:43
2024-11-09T15:37
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила семь контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина", — говорится в сводке.Потери украинской армии в этом районе составили:При этом бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30,8 тысячи военнослужащих, 189 танков и тысячи единиц другой техники.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241108/boeviki-1982763560.html
https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html
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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки

Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила семь контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина", — говорится в сводке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Боевики ГУР Украины используют пленных в качестве щита в Курской области
8 ноября, 21:05
Потери украинской армии в этом районе составили:
  • около 60 человек убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты;
  • боевая бронированная машина;
  • автомобиль.
При этом бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
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Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ
8 ноября, 22:39
В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:
  • более 300 солдат;
  • две БМП;
  • боевую бронированную машину;
  • шесть минометов;
  • две станции радиоэлектронной борьбы;
  • четыре автомобиля.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30,8 тысячи военнослужащих, 189 танков и тысячи единиц другой техники.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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