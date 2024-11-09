https://ria.ru/20241109/sun-1982778366.html
Британский "король тигров" едва выжил после атаки пумы из приюта
Британский "король тигров" едва выжил после атаки пумы из приюта - РИА Новости, 09.11.2024
Британский "король тигров" едва выжил после атаки пумы из приюта
Британский любитель крупных кошек Терренс Мур, прозванный "король тигров" был доставлен в больницу на вертолете после того, как на него напала 82-килограмовая... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:20
2024-11-09T02:20
2024-11-09T02:20
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Британский любитель крупных кошек Терренс Мур, прозванный "король тигров" был доставлен в больницу на вертолете после того, как на него напала 82-килограмовая пума в его собственном заповеднике Cat Survival trust в Уэлвине, графство Хартфордшир, пишет Sun."Хотя он к ним привык, он, должно быть, был в ужасе. Это чудо, что он выжил. Всё могло закончиться очень, очень плохо", — сказал изданию приятель Мура, уточнив, что все знают, как кошки обожают Мура.Животное набросилось на 78-летнего Мура во вторник, вцепилось в ногу и удерживало, однако полицейским удалось освободить мужчину из клетки, не причинив животному вреда. Мура госпитализировали на вертолете, он проходит курс лечения, так как укус угрожал заражениемНападение пумы на Мура произошло через четыре месяца после того, как любитель кошек, который ранее снимался в шоу Пола О'Грейди на ITV и в программе Animal Planet был оштрафован на 14 тысяч фунтов стерлингов за ненадлежащее содержание животных. Ему запретили содержать больших кошек, так как поместье площадью в пять акров также было признано непригодным для содержания диких животных.“Он такой осторожный и методичный, он делал это десятилетиями. Возможно, именно стресс от необходимости избавиться от кошек заставил его оступиться", — предположил приятель Мура, рассуждая о причинах, приведших к нападению пумы на "короля тигров". Информатор добавил, что кошки — семья Мура. Тот даже мечтал, чтобы кошки сидели с ним за рождественским столом, как дети, именно так Мур и его жена относятся к животным.
https://ria.ru/20190128/1550031985.html
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хартфордшир, великобритания, дикие животные
Хартфордшир, Великобритания, Дикие животные
Британский "король тигров" едва выжил после атаки пумы из приюта
Sun: Терренса Мура атаковала пума в собственном приюте The Cat Survival Trust
Британский любитель крупных кошек Терренс Мур, прозванный "король тигров" был доставлен в больницу на вертолете после того, как на него напала 82-килограмовая пума в его собственном заповеднике Cat Survival trust в Уэлвине, графство Хартфордшир, пишет Sun
.
"Хотя он к ним привык, он, должно быть, был в ужасе. Это чудо, что он выжил. Всё могло закончиться очень, очень плохо", — сказал изданию приятель Мура, уточнив, что все знают, как кошки обожают Мура.
Животное набросилось на 78-летнего Мура во вторник, вцепилось в ногу и удерживало, однако полицейским удалось освободить мужчину из клетки, не причинив животному вреда. Мура госпитализировали на вертолете, он проходит курс лечения, так как укус угрожал заражением
Нападение пумы на Мура произошло через четыре месяца после того, как любитель кошек, который ранее снимался в шоу Пола О'Грейди на ITV и в программе Animal Planet был оштрафован на 14 тысяч фунтов стерлингов за ненадлежащее содержание животных. Ему запретили содержать больших кошек, так как поместье площадью в пять акров также было признано непригодным для содержания диких животных.
“Он такой осторожный и методичный, он делал это десятилетиями. Возможно, именно стресс от необходимости избавиться от кошек заставил его оступиться", — предположил приятель Мура, рассуждая о причинах, приведших к нападению пумы на "короля тигров".
Информатор добавил, что кошки — семья Мура. Тот даже мечтал, чтобы кошки сидели с ним за рождественским столом, как дети, именно так Мур и его жена относятся к животным.