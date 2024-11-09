https://ria.ru/20241109/sud-1982785777.html

Вайнштейн подаст в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка, сообщили СМИ

Вайнштейн подаст в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2024

Вайнштейн подаст в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка, сообщили СМИ

Скандально известный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, у которого в октябре диагностировали рак, снова госпитализирован и собирается подать в суд на... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T05:19

2024-11-09T05:19

2024-11-09T05:19

в мире

нью-йорк (город)

манхэттен

лос-анджелес

харви вайнштейн

nbc

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Скандально известный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, у которого в октябре диагностировали рак, снова госпитализирован и собирается подать в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка за медицинскую халатность, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление от представителя Вайнштейна. Телеканал NBC News информировал 22 октября, что у Вайнштейна диагностировали редкую форму рака костного мозга - хронический миелолейкоз. По данным телеканала, Вайнштейн проходил лечение в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. "Вайнштейн... планирует подать иск против городской программы по предоставлению здравоохранения жителям города Нью-Йорк и больницы Беллвью (Bellevue), утверждая, что отказ города от предоставления ему непрерывного лечения в Беллвью не позволит ему присутствовать на слушаниях по его делам", - пишет издание. Как заявил представитель кинопродюсера, у Вайнштейна нет никаких претензий к врачам, которые занимались его лечением. Причиной для иска послужил отказ властей оставить его в больнице Беллвью во время судебного заседания, что, по утверждению представителя, ставит под угрозу его возможность присутствовать на повторном заседании. В материале газеты добавляется, что Вайнштейн был снова госпитализирован. В июле телеканал NBC сообщал о госпитализации Вайнштейна "из-за множественных проблем со здоровьем". Как заявил тогда телеканалу представитель Вайнштейна и его тюремный консультант Крейг Ротфельд, продюсера доставили в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также многих других патологий. Тогда же у Вайнштейна был обнаружен COVID-19. В начале сентября телеканал ABC News сообщал, что Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце. Суд присяжных в Нью-Йорке признал в 2020 году Вайнштейна виновным по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу, он был приговорен в 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор и рекомендовали назначить новое разбирательство на основании того, что суд шел с нарушениями. Впоследствии прокуратура Манхэттена заявила, что ведет расследование новых показаний от трех предполагаемых жертв сексуальных преступлений Вайнштейна, на основании которых может быть начат новый процесс против него. Помимо дела в Нью-Йорке, Вайнштейн также был приговорен судом Лос-Анджелеса к 16 годам тюрьмы за изнасилование, соответствующий приговор был вынесен в 2022 году. Телеканал ABC 12 сентября сообщил, что прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, не озвучив их содержание. Как сообщил телеканал NBC News, продюсер отказался признать вину. Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.

https://ria.ru/20240427/vaynshteyn-1942860673.html

https://ria.ru/20241022/vajnshtejn-1979241640.html

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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, лос-анджелес, харви вайнштейн, nbc