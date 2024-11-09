https://ria.ru/20241109/su-25-1982785080.html
Российские Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области
Российские Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.11.2024
Российские Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T05:07
2024-11-09T05:07
2024-11-09T05:17
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валерий герасимов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", — говорится в сообщении. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html
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космос - риа наука, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-25, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ в Курской области