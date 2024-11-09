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RT представит в Москве сборник стихов "ПоэZия русской зимы" - РИА Новости, 09.11.2024
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10:50 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/stikhi-1982804633.html
RT представит в Москве сборник стихов "ПоэZия русской зимы"
RT представит в Москве сборник стихов "ПоэZия русской зимы" - РИА Новости, 09.11.2024
RT представит в Москве сборник стихов "ПоэZия русской зимы"
Телеканал RT представит 16 ноября сборник стихов "ПоэZия русской зимы" на поэтическом вечере в национальном центре "Россия" в Москве, в книгу вошли работы более РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:50
2024-11-09T10:50
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захар прилепин
александр антипов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Телеканал RT представит 16 ноября сборник стихов "ПоэZия русской зимы" на поэтическом вечере в национальном центре "Россия" в Москве, в книгу вошли работы более двадцати авторов, сообщила пресс-служба телеканала RT. Ранее, в 2022 году, RT представил первый том стихов "ПоэZия русского лета", также объединяющий произведения военной тематики. "Телеканал RT проведёт поэтический вечер в национальном центре "Россия" в Москве, где представит сборник стихов "ПоэZия русской зимы". В книгу под редакцией RT вошли работы более 20 авторов, которые создают новую русскую фронтовую поэзию. Перед участниками встречи выступят поэты, писатели, а также музыкальные коллективы "Джанго" и "Зверобой". Мероприятие состоится 16 ноября, начало в 17.00", - говорится в сообщении. Уточняется, что в сборник RT "ПоэZия русской зимы", выпущенный совместно с издательством "Лира", вошли работы 27 авторов, которые с 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. Автором предисловия к сборнику выступил писатель Захар Прилепин. Книга была впервые представлена в сентябре 2024 года на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ). "Антология военной лирики "ПоэZия русской зимы" - это исключительно своевременное и востребованное собрание русских поэтических текстов, отражающих дух времени, его пульс и кровоток. Проведение такой масштабной презентации сборника - это доказательство того, что мы на самом деле едины: поэты, журналисты, гражданское общество, армия", - сказала один из авторов сборника Алиса Орлова, чьи слова приводит пресс-служба. Посетителей поэтического вечера также ждёт автограф-сессия, где можно будет лично пообщаться с авторами поэтического сборника и приобрести книгу. Пресс-служба сообщает, что перед гостями поэтического вечера выступят как уже известные поэты, такие как Анна Долгарева, Анна Ревякина и Игорь Караулов, так и молодые авторы, имена которых открывает для читателя сборник "ПоэZия русской зимы". Это Динара Керимова, Софья Юдина и Александр Антипов. Кроме того, свои стихи прочтут Александр Пелевин, Ольга Старушко, Дмитрий Филиппов, Герман Титов и Инна Кучерова. Национальный центр "Россия" был создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.
https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html
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справки, москва, захар прилепин, александр антипов, александр пелевин (писатель), россия
Справки, Москва, Захар Прилепин, Александр Антипов, Александр Пелевин (писатель), Россия
RT представит в Москве сборник стихов "ПоэZия русской зимы"

RT представит сборник "ПоэZия русской зимы" в национальном центре "Россия"

© Фото : RTКнига "ПоэZия русской зимы"
Книга ПоэZия русской зимы - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : RT
Книга "ПоэZия русской зимы". Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Телеканал RT представит 16 ноября сборник стихов "ПоэZия русской зимы" на поэтическом вечере в национальном центре "Россия" в Москве, в книгу вошли работы более двадцати авторов, сообщила пресс-служба телеканала RT.
Ранее, в 2022 году, RT представил первый том стихов "ПоэZия русского лета", также объединяющий произведения военной тематики.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСборник "ПоэZия русского лета"
Сборник ПоэZия русского лета - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сборник "ПоэZия русского лета"
"Телеканал RT проведёт поэтический вечер в национальном центре "Россия" в Москве, где представит сборник стихов "ПоэZия русской зимы". В книгу под редакцией RT вошли работы более 20 авторов, которые создают новую русскую фронтовую поэзию. Перед участниками встречи выступят поэты, писатели, а также музыкальные коллективы "Джанго" и "Зверобой". Мероприятие состоится 16 ноября, начало в 17.00", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в сборник RT "ПоэZия русской зимы", выпущенный совместно с издательством "Лира", вошли работы 27 авторов, которые с 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. Автором предисловия к сборнику выступил писатель Захар Прилепин. Книга была впервые представлена в сентябре 2024 года на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ).
"Антология военной лирики "ПоэZия русской зимы" - это исключительно своевременное и востребованное собрание русских поэтических текстов, отражающих дух времени, его пульс и кровоток. Проведение такой масштабной презентации сборника - это доказательство того, что мы на самом деле едины: поэты, журналисты, гражданское общество, армия", - сказала один из авторов сборника Алиса Орлова, чьи слова приводит пресс-служба.
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Посетителей поэтического вечера также ждёт автограф-сессия, где можно будет лично пообщаться с авторами поэтического сборника и приобрести книгу.
Пресс-служба сообщает, что перед гостями поэтического вечера выступят как уже известные поэты, такие как Анна Долгарева, Анна Ревякина и Игорь Караулов, так и молодые авторы, имена которых открывает для читателя сборник "ПоэZия русской зимы". Это Динара Керимова, Софья Юдина и Александр Антипов. Кроме того, свои стихи прочтут Александр Пелевин, Ольга Старушко, Дмитрий Филиппов, Герман Титов и Инна Кучерова.
Национальный центр "Россия" был создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.
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