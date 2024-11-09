https://ria.ru/20241109/stikhi-1982804633.html

RT представит в Москве сборник стихов "ПоэZия русской зимы"

RT представит в Москве сборник стихов "ПоэZия русской зимы" - РИА Новости, 09.11.2024

RT представит в Москве сборник стихов "ПоэZия русской зимы"

Телеканал RT представит 16 ноября сборник стихов "ПоэZия русской зимы" на поэтическом вечере в национальном центре "Россия" в Москве, в книгу вошли работы более РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T10:50

2024-11-09T10:50

2024-11-09T10:50

справки

москва

захар прилепин

александр антипов

александр пелевин (писатель)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970835867_0:0:1141:642_1920x0_80_0_0_892e620e349600a3376a99d0dd1f9e88.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Телеканал RT представит 16 ноября сборник стихов "ПоэZия русской зимы" на поэтическом вечере в национальном центре "Россия" в Москве, в книгу вошли работы более двадцати авторов, сообщила пресс-служба телеканала RT. Ранее, в 2022 году, RT представил первый том стихов "ПоэZия русского лета", также объединяющий произведения военной тематики. "Телеканал RT проведёт поэтический вечер в национальном центре "Россия" в Москве, где представит сборник стихов "ПоэZия русской зимы". В книгу под редакцией RT вошли работы более 20 авторов, которые создают новую русскую фронтовую поэзию. Перед участниками встречи выступят поэты, писатели, а также музыкальные коллективы "Джанго" и "Зверобой". Мероприятие состоится 16 ноября, начало в 17.00", - говорится в сообщении. Уточняется, что в сборник RT "ПоэZия русской зимы", выпущенный совместно с издательством "Лира", вошли работы 27 авторов, которые с 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. Автором предисловия к сборнику выступил писатель Захар Прилепин. Книга была впервые представлена в сентябре 2024 года на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ). "Антология военной лирики "ПоэZия русской зимы" - это исключительно своевременное и востребованное собрание русских поэтических текстов, отражающих дух времени, его пульс и кровоток. Проведение такой масштабной презентации сборника - это доказательство того, что мы на самом деле едины: поэты, журналисты, гражданское общество, армия", - сказала один из авторов сборника Алиса Орлова, чьи слова приводит пресс-служба. Посетителей поэтического вечера также ждёт автограф-сессия, где можно будет лично пообщаться с авторами поэтического сборника и приобрести книгу. Пресс-служба сообщает, что перед гостями поэтического вечера выступят как уже известные поэты, такие как Анна Долгарева, Анна Ревякина и Игорь Караулов, так и молодые авторы, имена которых открывает для читателя сборник "ПоэZия русской зимы". Это Динара Керимова, Софья Юдина и Александр Антипов. Кроме того, свои стихи прочтут Александр Пелевин, Ольга Старушко, Дмитрий Филиппов, Герман Титов и Инна Кучерова. Национальный центр "Россия" был создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html

https://ria.ru/20241106/festival-1981966201.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, москва, захар прилепин, александр антипов, александр пелевин (писатель), россия