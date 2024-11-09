https://ria.ru/20241109/ssha-1982830585.html

СМИ: активных участников штурма Капитолия хотят арестовать до инаугурации

СМИ: активных участников штурма Капитолия хотят арестовать до инаугурации - РИА Новости, 09.11.2024

СМИ: активных участников штурма Капитолия хотят арестовать до инаугурации

Министерство юстиции США планирует арестовать наиболее активных из оставшихся на свободе участников штурма Капитолия до того момента, как победивший на... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:02

2024-11-09T15:02

2024-11-09T15:04

в мире

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

возможная экстрадиция виктора бута в россию

министерство юстиции сша

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США планирует арестовать наиболее активных из оставшихся на свободе участников штурма Капитолия до того момента, как победивший на президентских выборах Дональд Трамп вернется в Белый дом в январе следующего года, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. "Министерство юстиции в оставшиеся 72 дня до того момента, как выигравший президентские выборы Трамп вернется в Белый дом, планирует сконцентрироваться на аресте "самых злостных" участников беспорядков 6 января, в особенности на тех, кто совершал нападения на представителей правопорядка при отягчающих обстоятельствах, но еще не был арестован", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на представителя правоохранителей. Ранее спецпрокурор по делу о вмешательстве в выборы против победившего в борьбе за пост президента США Дональда Трампа предупредил суд, что придется учесть результаты состоявшегося голосования. Американские СМИ считают, что после победы Трампа на выборах минюсту придется прекратить уголовные дела против него. Политик стал первым экс-президентом, которого привлекали к уголовной ответственности, и, соответственно, первым победителем выборов в американской истории, подвергающимся уголовному преследованию. Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве. В Вашингтоне рассматривается дело, в рамках которого Трапу вменяют причастность к штурму Капитолия. Сторонники Трампа 6 января 2021 года напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называл попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982344301.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982316962.html

https://ria.ru/20240924/ssha-1974262831.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, возможная экстрадиция виктора бута в россию, министерство юстиции сша