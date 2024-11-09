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Харрис могут выдвинуть на пост члена Верховного суда США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
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14:11 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/ssha-1982824221.html
Харрис могут выдвинуть на пост члена Верховного суда США, пишут СМИ
Харрис могут выдвинуть на пост члена Верховного суда США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
Харрис могут выдвинуть на пост члена Верховного суда США, пишут СМИ
Вице-президент США Камала Харрис после поражения на президентских выборах может быть выдвинута на пост члена Верховного суда США, пишет издание Newsweek со... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:11
2024-11-09T14:11
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис после поражения на президентских выборах может быть выдвинута на пост члена Верховного суда США, пишет издание Newsweek со ссылкой на юриста, бывшего члена палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерса. У Харрис есть степень доктора права. Она работала в прокуратуре, мэрии и у адвокатов. С 2011 по 2017 годы нынешняя вице-президент занимала должность генпрокурора Калифорнии, в тот период она отказалась поддержать две инициативы, запрещающие смертную казнь, из-за чего ее обвиняли в непоследовательности. "Адвокат Бакари Селлерс... заявил, что 70-летняя либеральная судья Соня Сотомайор может уйти в отставку из Верховного суда, что позволит президенту (США - ред.) Джо Байдену выдвинуть кандидатуру Харрис", - говорится в материале газеты. Селлерс считает, что этот шаг может быть сделан в спешке, пока победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не вступил в должность. "Я думаю, что это на самом деле хороший план. Я думаю, что это должно произойти", - приводит его слова газета. Издание подчеркивает, что состояние здоровья Сотомайор вызывает всё большее беспокойство - 70-летняя судья страдает от диабета первого типа, ряд демократов призывают ее уйти в отставку. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/kharris-1982573533.html
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в мире, сша, южная каролина, калифорния, камала харрис, дональд трамп, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Южная Каролина, Калифорния, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024
Харрис могут выдвинуть на пост члена Верховного суда США, пишут СМИ

Newsweek: Харрис могут выдвинуть на пост члена Верховного суда США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис после поражения на президентских выборах может быть выдвинута на пост члена Верховного суда США, пишет издание Newsweek со ссылкой на юриста, бывшего члена палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерса.
У Харрис есть степень доктора права. Она работала в прокуратуре, мэрии и у адвокатов. С 2011 по 2017 годы нынешняя вице-президент занимала должность генпрокурора Калифорнии, в тот период она отказалась поддержать две инициативы, запрещающие смертную казнь, из-за чего ее обвиняли в непоследовательности.
Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Стало известно, чем Харрис разозлила американцев
8 ноября, 06:15
"Адвокат Бакари Селлерс... заявил, что 70-летняя либеральная судья Соня Сотомайор может уйти в отставку из Верховного суда, что позволит президенту (США - ред.) Джо Байдену выдвинуть кандидатуру Харрис", - говорится в материале газеты.
Селлерс считает, что этот шаг может быть сделан в спешке, пока победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не вступил в должность.
"Я думаю, что это на самом деле хороший план. Я думаю, что это должно произойти", - приводит его слова газета.
Издание подчеркивает, что состояние здоровья Сотомайор вызывает всё большее беспокойство - 70-летняя судья страдает от диабета первого типа, ряд демократов призывают ее уйти в отставку.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Бут рассказал, почему американские заключенные негативно относятся к Харрис
8 ноября, 04:52
 
В миреСШАЮжная КаролинаКалифорнияКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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