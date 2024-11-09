https://ria.ru/20241109/spetsopertsiya-1982851585.html

"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 09.11.2024

"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Российские войска разделили Купянское направление пополам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:33

2024-11-09T18:33

2024-11-09T21:51

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

служба безопасности украины

владимир путин

олег стариков

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска разделили Купянское направление пополам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части", — отметил он.При этом, по словам эксперта, на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях ВСУ столкнулись с тактическим кризисом.Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что около десяти тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов сопротивления ВСУ на Купянском направлении. При этом там блокированы два очага, подчеркнул он.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982840342.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, владимир путин, олег стариков