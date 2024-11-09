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"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 09.11.2024 (обновлено: 21:51 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/spetsopertsiya-1982851585.html
"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 09.11.2024
"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Российские войска разделили Купянское направление пополам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T18:33
2024-11-09T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
владимир путин
олег стариков
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска разделили Купянское направление пополам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."На Купянском направлении обстановка тяжелая. &lt;…&gt; Противник перерезал наше Купянское направление на две части", — отметил он.При этом, по словам эксперта, на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях ВСУ столкнулись с тактическим кризисом.Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что около десяти тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов сопротивления ВСУ на Купянском направлении. При этом там блокированы два очага, подчеркнул он.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982840342.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, владимир путин, олег стариков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Владимир Путин, Олег Стариков
"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Стариков: российские войска разделили Купянское направление на две части

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска разделили Купянское направление пополам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части", — отметил он.
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При этом, по словам эксперта, на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях ВСУ столкнулись с тактическим кризисом.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что около десяти тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов сопротивления ВСУ на Купянском направлении. При этом там блокированы два очага, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВладимир ПутинОлег Стариков
 
 
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