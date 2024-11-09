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"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 09.11.2024
"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Российские войска разделили Купянское направление пополам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T18:33
2024-11-09T18:33
2024-11-09T21:51
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска разделили Купянское направление пополам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части", — отметил он.При этом, по словам эксперта, на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях ВСУ столкнулись с тактическим кризисом.Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что около десяти тысяч военных ВСУ блокированы в одном из очагов сопротивления ВСУ на Купянском направлении. При этом там блокированы два очага, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Владимир Путин, Олег Стариков
"Перерезал на две части". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Стариков: российские войска разделили Купянское направление на две части