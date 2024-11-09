https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982855481.html

Спецоперация, 9 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1865 человек

Спецоперация, 9 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1865 человек - РИА Новости, 09.11.2024

Спецоперация, 9 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1865 человек

Подразделения российских группировок войск за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 20 украинских бригад и отразили девять контратак, потери... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:12

2024-11-09T19:12

2024-11-09T21:50

специальная военная операция на украине

украина

сша

польша

дональд трамп

мария захарова

владимир константинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Подразделения российских группировок войск за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 20 украинских бригад и отразили девять контратак, потери противника составили до 1865 военнослужащих, следует из сводки Минобороны.Кроме того:Ситуация в приграничьеВ Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразили семь контратак и сорвали атаки ВСУ.Авиация и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в курском приграничье, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, две БМП, бронемашина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30,8 тысячи человек.Ресурсы для кого?Несколько нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ и Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка" в Сириусе.Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим быстро закончить конфликт на Украине, могут продавливать для этого "корейский сценарий".Ограниченный запасГазета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников и источники сообщила, что США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом.Кроме того, по данным издания, Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин и вовсе отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS в обход других покупателей, утверждается в материале.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам об отсутствии каких-либо формальных предложений по урегулированию на Украине или мирных миссий. По его словам, в ближайшие дни не стоит ожидать появления подобных инициатив, а любые решения должны прежде всего гарантировать безопасности Польши.Повреждения инфраструктурыУкраинские официальные лица сообщали в субботу о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждении одной из самых загруженных автотрасс Харькова, а также промышленного инфраструктурного объекта в районе города Синельниково Днепропетровской области.Кроме того, по данным украинских чиновников, урон получило предприятие в Никополе, а на севере страны поражены объекты критической инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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