Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 9 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1865 человек - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 09.11.2024 (обновлено: 21:50 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982855481.html
Спецоперация, 9 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1865 человек
Спецоперация, 9 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1865 человек - РИА Новости, 09.11.2024
Спецоперация, 9 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1865 человек
Подразделения российских группировок войск за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 20 украинских бригад и отразили девять контратак, потери... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T19:12
2024-11-09T21:50
специальная военная операция на украине
украина
сша
польша
дональд трамп
мария захарова
владимир константинов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3526f7c1129791acbf2d488e5f9ac1f1.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Подразделения российских группировок войск за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 20 украинских бригад и отразили девять контратак, потери противника составили до 1865 военнослужащих, следует из сводки Минобороны.Кроме того:Ситуация в приграничьеВ Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразили семь контратак и сорвали атаки ВСУ.Авиация и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в курском приграничье, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, две БМП, бронемашина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30,8 тысячи человек.Ресурсы для кого?Несколько нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ и Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка" в Сириусе.Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим быстро закончить конфликт на Украине, могут продавливать для этого "корейский сценарий".Ограниченный запасГазета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников и источники сообщила, что США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом.Кроме того, по данным издания, Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин и вовсе отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS в обход других покупателей, утверждается в материале.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам об отсутствии каких-либо формальных предложений по урегулированию на Украине или мирных миссий. По его словам, в ближайшие дни не стоит ожидать появления подобных инициатив, а любые решения должны прежде всего гарантировать безопасности Польши.Повреждения инфраструктурыУкраинские официальные лица сообщали в субботу о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждении одной из самых загруженных автотрасс Харькова, а также промышленного инфраструктурного объекта в районе города Синельниково Днепропетровской области.Кроме того, по данным украинских чиновников, урон получило предприятие в Никополе, а на севере страны поражены объекты критической инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241106/forbes-1982160021.html
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982716506.html
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981754176.html
https://ria.ru/20241109/zelenskiy-1982827860.html
украина
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20269059ab5970dad8512994a77e8774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, польша, дональд трамп, мария захарова, владимир константинов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Польша, Дональд Трамп, Мария Захарова, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, F-16

Спецоперация, 9 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1865 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Подразделения российских группировок войск за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 20 украинских бригад и отразили девять контратак, потери противника составили до 1865 военнослужащих, следует из сводки Минобороны.
Кроме того:
  • Киев лишился танка, двух БМП, двух бронетранспортеров Viking, пяти бронемашин, самоходных артиллерийских установок Krab и "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б", гаубицы М777 и трех орудий М119 США, орудия Д-20 и пяти гаубиц Д-30;
  • Уничтожены восемь складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также склад горючего;
  • Авиация, ударные беспилотники, и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах;
  • Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Ситуация в приграничье

В Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразили семь контратак и сорвали атаки ВСУ.
Авиация и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в курском приграничье, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, две БМП, бронемашина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30,8 тысячи человек.
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области
6 ноября, 11:45

Ресурсы для кого?

Несколько нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ и Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка" в Сириусе.
Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим быстро закончить конфликт на Украине, могут продавливать для этого "корейский сценарий".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Будет жестче": в США раскрыли, что станет с Украиной из-за обещания Трампа
8 ноября, 16:21

Ограниченный запас

Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников и источники сообщила, что США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом.
Кроме того, по данным издания, Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин и вовсе отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS в обход других покупателей, утверждается в материале.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам об отсутствии каких-либо формальных предложений по урегулированию на Украине или мирных миссий. По его словам, в ближайшие дни не стоит ожидать появления подобных инициатив, а любые решения должны прежде всего гарантировать безопасности Польши.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
"Вероятность очень велика". Аналитик предрек полное сокращение помощи Киеву
4 ноября, 05:37

Повреждения инфраструктуры

Украинские официальные лица сообщали в субботу о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждении одной из самых загруженных автотрасс Харькова, а также промышленного инфраструктурного объекта в районе города Синельниково Днепропетровской области.
Кроме того, по данным украинских чиновников, урон получило предприятие в Никополе, а на севере страны поражены объекты критической инфраструктуры.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАПольшаДональд ТрампМария ЗахароваВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала