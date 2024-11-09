Спецоперация, 9 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1865 человек
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Подразделения российских группировок войск за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 20 украинских бригад и отразили девять контратак, потери противника составили до 1865 военнослужащих, следует из сводки Минобороны.
Кроме того:
- Киев лишился танка, двух БМП, двух бронетранспортеров Viking, пяти бронемашин, самоходных артиллерийских установок Krab и "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б", гаубицы М777 и трех орудий М119 США, орудия Д-20 и пяти гаубиц Д-30;
- Уничтожены восемь складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также склад горючего;
- Авиация, ударные беспилотники, и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах;
- Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ситуация в приграничье
В Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразили семь контратак и сорвали атаки ВСУ.
Авиация и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в курском приграничье, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, две БМП, бронемашина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30,8 тысячи человек.
СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области
6 ноября, 11:45
Ресурсы для кого?
Несколько нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ и Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка" в Сириусе.
Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим быстро закончить конфликт на Украине, могут продавливать для этого "корейский сценарий".
Ограниченный запас
Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников и источники сообщила, что США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом.
Кроме того, по данным издания, Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин и вовсе отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS в обход других покупателей, утверждается в материале.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам об отсутствии каких-либо формальных предложений по урегулированию на Украине или мирных миссий. По его словам, в ближайшие дни не стоит ожидать появления подобных инициатив, а любые решения должны прежде всего гарантировать безопасности Польши.
Повреждения инфраструктуры
Украинские официальные лица сообщали в субботу о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждении одной из самых загруженных автотрасс Харькова, а также промышленного инфраструктурного объекта в районе города Синельниково Днепропетровской области.
Кроме того, по данным украинских чиновников, урон получило предприятие в Никополе, а на севере страны поражены объекты критической инфраструктуры.