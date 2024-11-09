Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов
ВС РФ ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов и живой силе ВСУ
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах", — говорится в сводке.
Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили два снаряда американской РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:
- 648 самолетов;
- 283 вертолета;
- 35 476 дронов;
- 585 зенитных ракетных комплексов;
- 19 151 танков и других боевых бронированных машин;
- 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 17 501 орудие полевой артиллерии и минометов;
- 28 116 военных автомобилей.
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