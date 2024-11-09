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Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 09.11.2024 (обновлено: 13:14 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982815017.html
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов - РИА Новости, 09.11.2024
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов
Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:19
2024-11-09T13:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили два снаряда американской РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:
https://ria.ru/20241109/ofitser-1982802936.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

ВС РФ ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов и живой силе ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах", — говорится в сводке.

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Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили два снаряда американской РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:
  • 648 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 35 476 дронов;
  • 585 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 151 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 17 501 орудие полевой артиллерии и минометов;
  • 28 116 военных автомобилей.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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