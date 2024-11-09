https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982815017.html

Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов - РИА Новости, 09.11.2024

Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:19

2024-11-09T12:19

2024-11-09T13:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах", — говорится в сводке.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили два снаряда американской РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:

https://ria.ru/20241109/ofitser-1982802936.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф