https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982814675.html

ВСУ потеряли до 770 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 770 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 09.11.2024

ВСУ потеряли до 770 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 770 военнослужащих, три склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:16

2024-11-09T12:16

2024-11-09T12:25

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 770 военнослужащих, три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 770 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". "Уничтожены три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина