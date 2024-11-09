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ВСУ потеряли до 770 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 09.11.2024 (обновлено: 12:25 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982814675.html
ВСУ потеряли до 770 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 770 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
ВСУ потеряли до 770 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 770 военнослужащих, три склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:16
2024-11-09T12:25
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 770 военнослужащих, три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 770 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". "Уничтожены три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
ВСУ потеряли до 770 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 770 военных и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 770 военнослужащих, три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 770 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". "Уничтожены три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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