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Киев потерял до 440 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
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12:14 09.11.2024 (обновлено: 12:21 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982814389.html
Киев потерял до 440 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
Киев потерял до 440 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
Киев потерял до 440 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 440... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:14
2024-11-09T12:21
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 60-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что была отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ."Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев потерял до 440 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

МО РФ: Киев потерял до 440 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 60-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что была отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ.
"Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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