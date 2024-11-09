https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982814389.html

Киев потерял до 440 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

Киев потерял до 440 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 09.11.2024

Киев потерял до 440 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 440... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:14

2024-11-09T12:14

2024-11-09T12:21

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 60-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что была отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ."Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф