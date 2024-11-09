https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html

"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии

"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии - РИА Новости, 09.11.2024

"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии

Нервное поведение Владимира Зеленского в Будапеште показало Западу, что на него больше нельзя рассчитывать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T07:13

2024-11-09T07:13

2024-11-09T07:13

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нервное поведение Владимира Зеленского в Будапеште показало Западу, что на него больше нельзя рассчитывать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Это был провальный визит. <...> У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <...> очень агрессивно-взвинченный. <...> Там <...> Зеленский аж рвал и метал", — указал аналитик.По мнению Соскина, глава киевского режима ездил в Будапешт, чтобы наладить отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский лидер приобрел большое влияние благодаря председательству в Евросоюзе и контактам с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Однако, как подчеркнул аналитик, Зеленский, вероятно, вызвал лишь недовольство Орбана своим скандальным поведением и отказом подписывать двусторонний договор с Будапештом."Все увидели, что уже всё — Зеленский, по сути, это исчерпанный <...> инструмент", — заключил Соскин.Ранее на этой неделе Зеленский посетил Венгрию впервые с начала конфликта с Россией для участия в саммите Европейского политического сообщества. Во время мероприятия планировались принять двусторонний договор о сотрудничестве между Киевом и Будапештом, однако глава киевского режима отказался подписывать документ, публично обвинив Венгрию в отказе поддержать вступление Украины в НАТО.

https://ria.ru/20241108/germaniya-1982582572.html

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html

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в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, олег соскин, виктор орбан