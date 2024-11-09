"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии
Соскин: визит Зеленского в Будапешт полностью провалился
© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нервное поведение Владимира Зеленского в Будапеште показало Западу, что на него больше нельзя рассчитывать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Это был провальный визит. <...> У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <...> очень агрессивно-взвинченный. <...> Там <...> Зеленский аж рвал и метал", — указал аналитик.
По мнению Соскина, глава киевского режима ездил в Будапешт, чтобы наладить отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский лидер приобрел большое влияние благодаря председательству в Евросоюзе и контактам с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Однако, как подчеркнул аналитик, Зеленский, вероятно, вызвал лишь недовольство Орбана своим скандальным поведением и отказом подписывать двусторонний договор с Будапештом.
"Все увидели, что уже всё — Зеленский, по сути, это исчерпанный <...> инструмент", — заключил Соскин.
Ранее на этой неделе Зеленский посетил Венгрию впервые с начала конфликта с Россией для участия в саммите Европейского политического сообщества. Во время мероприятия планировались принять двусторонний договор о сотрудничестве между Киевом и Будапештом, однако глава киевского режима отказался подписывать документ, публично обвинив Венгрию в отказе поддержать вступление Украины в НАТО.