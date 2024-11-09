Рейтинг@Mail.ru
"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html
"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии
"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии - РИА Новости, 09.11.2024
"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии
Нервное поведение Владимира Зеленского в Будапеште показало Западу, что на него больше нельзя рассчитывать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:13
2024-11-09T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
владимир зеленский
олег соскин
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956915056_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1f19801105a1345cc4382c51059502c9.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нервное поведение Владимира Зеленского в Будапеште показало Западу, что на него больше нельзя рассчитывать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Это был провальный визит. &lt;...&gt; У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь &lt;...&gt; очень агрессивно-взвинченный. &lt;...&gt; Там &lt;...&gt; Зеленский аж рвал и метал", — указал аналитик.По мнению Соскина, глава киевского режима ездил в Будапешт, чтобы наладить отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский лидер приобрел большое влияние благодаря председательству в Евросоюзе и контактам с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Однако, как подчеркнул аналитик, Зеленский, вероятно, вызвал лишь недовольство Орбана своим скандальным поведением и отказом подписывать двусторонний договор с Будапештом."Все увидели, что уже всё — Зеленский, по сути, это исчерпанный &lt;...&gt; инструмент", — заключил Соскин.Ранее на этой неделе Зеленский посетил Венгрию впервые с начала конфликта с Россией для участия в саммите Европейского политического сообщества. Во время мероприятия планировались принять двусторонний договор о сотрудничестве между Киевом и Будапештом, однако глава киевского режима отказался подписывать документ, публично обвинив Венгрию в отказе поддержать вступление Украины в НАТО.
https://ria.ru/20241108/germaniya-1982582572.html
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956915056_172:0:2840:2001_1920x0_80_0_0_5b5c65db9632748c76e79d11ebc25cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, олег соскин, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Виктор Орбан
"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии

Соскин: визит Зеленского в Будапешт полностью провалился

© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нервное поведение Владимира Зеленского в Будапеште показало Западу, что на него больше нельзя рассчитывать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Это был провальный визит. <...> У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <...> очень агрессивно-взвинченный. <...> Там <...> Зеленский аж рвал и метал", — указал аналитик.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Сумму в евро": в Германии выдвинули требование из-за визита Зеленского
Вчера, 08:28
По мнению Соскина, глава киевского режима ездил в Будапешт, чтобы наладить отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский лидер приобрел большое влияние благодаря председательству в Евросоюзе и контактам с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Однако, как подчеркнул аналитик, Зеленский, вероятно, вызвал лишь недовольство Орбана своим скандальным поведением и отказом подписывать двусторонний договор с Будапештом.
"Все увидели, что уже всё — Зеленский, по сути, это исчерпанный <...> инструмент", — заключил Соскин.
Ранее на этой неделе Зеленский посетил Венгрию впервые с начала конфликта с Россией для участия в саммите Европейского политического сообщества. Во время мероприятия планировались принять двусторонний договор о сотрудничестве между Киевом и Будапештом, однако глава киевского режима отказался подписывать документ, публично обвинив Венгрию в отказе поддержать вступление Украины в НАТО.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Вова, давай". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому
Вчера, 01:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала