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На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ
На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ
Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам в период военного положения использовать найденное оружие при условии его регистрации, сообщает украинское... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T05:23
2024-11-09T05:23
2024-11-09T05:29
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам в период военного положения использовать найденное оружие при условии его регистрации, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя кабмина страны в Верховной раде Тараса Мельничука. "Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения при условии, что оно задекларировано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
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В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Оружие
На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ
УНИАН: кабмин Украины разрешил населению использовать найденное оружие