https://ria.ru/20241109/smi-1982786144.html

На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ

На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024

На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ

Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам в период военного положения использовать найденное оружие при условии его регистрации, сообщает украинское... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T05:23

2024-11-09T05:23

2024-11-09T05:29

в мире

украина

верховная рада украины

оружие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568367331_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ffc1480b402545cfe868bfea6fbb9dec.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам в период военного положения использовать найденное оружие при условии его регистрации, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя кабмина страны в Верховной раде Тараса Мельничука. "Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения при условии, что оно задекларировано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

https://ria.ru/20241109/l119-1982785386.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, оружие