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На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
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05:23 09.11.2024 (обновлено: 05:29 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/smi-1982786144.html
На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ
На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ
Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам в период военного положения использовать найденное оружие при условии его регистрации, сообщает украинское... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T05:23
2024-11-09T05:29
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам в период военного положения использовать найденное оружие при условии его регистрации, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя кабмина страны в Верховной раде Тараса Мельничука. "Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения при условии, что оно задекларировано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
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в мире, украина, верховная рада украины, оружие
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Оружие
На Украине гражданским разрешили пользоваться найденным оружием, пишут СМИ

УНИАН: кабмин Украины разрешил населению использовать найденное оружие

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина с оружием на трассе
Мужчина с оружием на трассе - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчина с оружием на трассе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам в период военного положения использовать найденное оружие при условии его регистрации, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя кабмина страны в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения при условии, что оно задекларировано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
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