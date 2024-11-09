https://ria.ru/20241109/sladosti-1982784124.html
Ученые выяснили, что вкусовые предпочтения говорят о личностных качествах
Ученые выяснили, что вкусовые предпочтения говорят о личностных качествах - РИА Новости, 09.11.2024
Ученые выяснили, что вкусовые предпочтения говорят о личностных качествах
Исследователи из Геттисбергского колледжа опросили жителей Китая, Германии, Мексики и США о том, какие закуски они выбирают и какими ключевыми характеристиками... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T04:45
2024-11-09T04:45
2024-11-09T04:45
наука
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исследования
сладости
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Исследователи из Геттисбергского колледжа опросили жителей Китая, Германии, Мексики и США о том, какие закуски они выбирают и какими ключевыми характеристиками личности обладают. Во всех четырех странах люди, любящие сладкое, как правило, оказывались более милыми, пишет команда под руководством Брайана П. Мейера в исследовании, опубликованном в Journal of Research in Personality."Связь между приятностью и предпочтением сладкого вкуса совпадает с терминами, которые иногда используются для описания добрых и приятных людей, а также людей, которых мы любим в некоторых культурах (например, "сладкий", "конфетка" и др.)", — пишут исследователи.По мнению команды, полученные результаты могут объяснить, почему люди склонны описывать приятных им людей характеристиками, сходными со сладкими вкусами — милый, приятный, славный, сладкий.В общей сложности команда собрала 1629 участников – 373 из Китая, 471 из Германии, 400 из Мексики и 399 из США. Сначала участники заполнили анкету, чтобы оценить личностные качества из "Большой пятерки" — открытость, добросовестность, сговорчивость, экстраверсия и невротизм. Затем заполнили "шкалу предпочтений сладкого вкуса". "В нем есть десять наименований (конфеты, карамель, шоколадный торт, мед, мороженое, кленовый сироп, груши, изюм, клубника и сахар), которые люди оценивают по шкале от 1 (сильно не нравится) до 6 (сильно нравится)", — пояснили исследователи. Участников также попросили оценить свои предпочтения в отношении сладкой, кислой, соленой, горькой и острой пищи. Результаты показали, что у участников из всех четырех стран приятность вкуса "значительно и положительно" коррелировала со сладкими вкусовыми предпочтениями."Результаты этого проекта показывают, что связь между приятностью и предпочтением сладкого вкуса существует в культурах, которые сильно различаются по социальным ценностям, нормам, обычаям, языкам и местоположению", - говорят исследователи.Команда подчеркивает, что метафоры, обозначающие сладость, универсальны, так как употребление сладостей — универсальное удовольствие, более приятное, чем другие виды вкуса. Кроме того, вежливость и заботливость, по-видимому, эволюционно адаптируются как к отдельным людям, так и к обществу в целом по сравнению с такими чертами, как добросовестность или открытость, заключили исследователи.
https://rsport.ria.ru/20240823/samye-poleznye-sladosti-1966427691.html
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китай, германия, мексика, сша, исследования, сладости
Наука, Китай, Германия, Мексика, США, Исследования, Сладости
Ученые выяснили, что вкусовые предпочтения говорят о личностных качествах
Исследование показало связь личностных характеристик и вкусовых предпочтений
Исследователи из Геттисбергского колледжа опросили жителей Китая, Германии, Мексики и США о том, какие закуски они выбирают и какими ключевыми характеристиками личности обладают. Во всех четырех странах люди, любящие сладкое, как правило, оказывались более милыми, пишет команда под руководством Брайана П. Мейера в исследовании, опубликованном в Journal of Research in Personality
.
"Связь между приятностью и предпочтением сладкого вкуса совпадает с терминами, которые иногда используются для описания добрых и приятных людей, а также людей, которых мы любим в некоторых культурах (например, "сладкий", "конфетка" и др.)", — пишут исследователи.
По мнению команды, полученные результаты могут объяснить, почему люди склонны описывать приятных им людей характеристиками, сходными со сладкими вкусами — милый, приятный, славный, сладкий.
В общей сложности команда собрала 1629 участников – 373 из Китая, 471 из Германии, 400 из Мексики и 399 из США. Сначала участники заполнили анкету, чтобы оценить личностные качества из "Большой пятерки" — открытость, добросовестность, сговорчивость, экстраверсия и невротизм. Затем заполнили "шкалу предпочтений сладкого вкуса".
"В нем есть десять наименований (конфеты, карамель, шоколадный торт, мед, мороженое, кленовый сироп, груши, изюм, клубника и сахар), которые люди оценивают по шкале от 1 (сильно не нравится) до 6 (сильно нравится)", — пояснили исследователи.
Участников также попросили оценить свои предпочтения в отношении сладкой, кислой, соленой, горькой и острой пищи. Результаты показали, что у участников из всех четырех стран приятность вкуса "значительно и положительно" коррелировала со сладкими вкусовыми предпочтениями.
"Результаты этого проекта показывают, что связь между приятностью и предпочтением сладкого вкуса существует в культурах, которые сильно различаются по социальным ценностям, нормам, обычаям, языкам и местоположению", - говорят исследователи.
Команда подчеркивает, что метафоры, обозначающие сладость, универсальны, так как употребление сладостей — универсальное удовольствие, более приятное, чем другие виды вкуса. Кроме того, вежливость и заботливость, по-видимому, эволюционно адаптируются как к отдельным людям, так и к обществу в целом по сравнению с такими чертами, как добросовестность или открытость, заключили исследователи.