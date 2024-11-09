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В Перми проверят сообщения о банде педофилов
В Перми проверят сообщения о банде педофилов - РИА Новости, 09.11.2024
В Перми проверят сообщения о банде педофилов
Следователи проверят сообщение о противоправных действиях "банды педофилов" в Перми, опубликованное ранее главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:22
2024-11-09T16:22
2024-11-09T16:22
происшествия
пермь
россия
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи проверят сообщение о противоправных действиях "банды педофилов" в Перми, опубликованное ранее главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной со ссылкой на анонимное обращение, следует из сообщения пресс-службы управления СК РФ по Пермскому краю. В пятницу в своем Telegram-канале глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала сообщение со ссылкой на анонимное обращение о том, что в Перми "завелась целая банда педофилов", которая шантажирует девочек 8-12 лет. "Следователями по информации, размещенной в социальных медиа о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних, проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в публичном пространстве была опубликована информация о "противоправных действиях группы людей в отношении несовершеннолетних и готовящихся тяжких преступлениях против общественной безопасности".
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происшествия, пермь, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми проверят сообщения о банде педофилов
СК проверит сообщение Мизулиной о банде педофилов в Перми