https://ria.ru/20241109/sk-1982837824.html

В Перми проверят сообщения о банде педофилов

В Перми проверят сообщения о банде педофилов - РИА Новости, 09.11.2024

В Перми проверят сообщения о банде педофилов

Следователи проверят сообщение о противоправных действиях "банды педофилов" в Перми, опубликованное ранее главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:22

2024-11-09T16:22

2024-11-09T16:22

происшествия

пермь

россия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи проверят сообщение о противоправных действиях "банды педофилов" в Перми, опубликованное ранее главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной со ссылкой на анонимное обращение, следует из сообщения пресс-службы управления СК РФ по Пермскому краю. В пятницу в своем Telegram-канале глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала сообщение со ссылкой на анонимное обращение о том, что в Перми "завелась целая банда педофилов", которая шантажирует девочек 8-12 лет. "Следователями по информации, размещенной в социальных медиа о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних, проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в публичном пространстве была опубликована информация о "противоправных действиях группы людей в отношении несовершеннолетних и готовящихся тяжких преступлениях против общественной безопасности".

https://ria.ru/20240820/peterburg-1967245126.html

пермь

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происшествия, пермь, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)