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В Сириусе начинается первая министерская конференция "Россия-Африка" - РИА Новости, 09.11.2024
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00:22 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/sirius-1982775288.html
В Сириусе начинается первая министерская конференция "Россия-Африка"
В Сириусе начинается первая министерская конференция "Россия-Африка" - РИА Новости, 09.11.2024
В Сириусе начинается первая министерская конференция "Россия-Африка"
Первая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" стартует на федеральной территории Сириус в субботу. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T00:22
2024-11-09T00:22
африка
россия
мадагаскар
сергей лавров
эковас
конго
форум "россия — африка"
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Первая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" стартует на федеральной территории Сириус в субботу. Министерская конференция пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и объединит глав внешнеполитических ведомств РФ и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений. В МИД РФ ранее сообщали РИА Новости, что на конференцию приглашены представители всех 54 стран Африки, а также руководители региональных и субрегиональных интеграционных объединений, например, Афросоюза, САДК, ЭКОВАС. Глава МИД России Сергей Лавров накануне уже провел встречи с главами МИД Мадагаскара, Эфиопии, Того, Алжира, Распублики Конго и других африканских стран.
https://ria.ru/20241108/forum-1982719066.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982552057.html
африка
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африка, россия, мадагаскар, сергей лавров, эковас, конго, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Мадагаскар, Сергей Лавров, ЭКОВАС, Конго, Форум "Россия — Африка"
В Сириусе начинается первая министерская конференция "Россия-Африка"

В Сириусе в субботу начинается первая министерская конференция "Россия-Африка"

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае. Архивное фото
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Первая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" стартует на федеральной территории Сириус в субботу.
Министерская конференция пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и объединит глав внешнеполитических ведомств РФ и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
Федеральная территория Сириус - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Более 1500 человек поучаствуют в Форуме партнерства Россия – Африка
Вчера, 16:34
В МИД РФ ранее сообщали РИА Новости, что на конференцию приглашены представители всех 54 стран Африки, а также руководители региональных и субрегиональных интеграционных объединений, например, Афросоюза, САДК, ЭКОВАС.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне уже провел встречи с главами МИД Мадагаскара, Эфиопии, Того, Алжира, Распублики Конго и других африканских стран.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия готова помочь Африке в сфере безопасности, заявил Путин
7 ноября, 23:30
 
АфрикаРоссияМадагаскарСергей ЛавровЭКОВАСКонгоФорум "Россия — Африка"
 
 
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