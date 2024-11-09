https://ria.ru/20241109/sirius-1982775288.html

В Сириусе начинается первая министерская конференция "Россия-Африка"

В Сириусе начинается первая министерская конференция "Россия-Африка" - РИА Новости, 09.11.2024

В Сириусе начинается первая министерская конференция "Россия-Африка"

Первая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" стартует на федеральной территории Сириус в субботу. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T00:22

2024-11-09T00:22

2024-11-09T00:22

африка

россия

мадагаскар

сергей лавров

эковас

конго

форум "россия — африка"

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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Первая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" стартует на федеральной территории Сириус в субботу. Министерская конференция пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и объединит глав внешнеполитических ведомств РФ и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений. В МИД РФ ранее сообщали РИА Новости, что на конференцию приглашены представители всех 54 стран Африки, а также руководители региональных и субрегиональных интеграционных объединений, например, Афросоюза, САДК, ЭКОВАС. Глава МИД России Сергей Лавров накануне уже провел встречи с главами МИД Мадагаскара, Эфиопии, Того, Алжира, Распублики Конго и других африканских стран.

https://ria.ru/20241108/forum-1982719066.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982552057.html

африка

россия

мадагаскар

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африка, россия, мадагаскар, сергей лавров, эковас, конго, форум "россия — африка"