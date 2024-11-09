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Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло - РИА Новости, 09.11.2024
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20:40 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/sandu-1982864135.html
Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло
Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло - РИА Новости, 09.11.2024
Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло
Президент Молдавии Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:40
2024-11-09T20:40
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
александр стояногло
игорь додон
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил экс-генпрокурора Александра Стояногло, который стал ее оппонентом на выборах президента, заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. "Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил Александра Стояногло. Это и есть ваша "реформа юстиции", - написал Додон в своем Telegram-канале. Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года по обвинениям в превышении полномочий. Его задержание произошло на фоне заявлений о выявленных фактах политической коррупции, касающихся высокопоставленных чиновников. Президент Санду утверждала, что решение о задержании принадлежит Высшему совету прокуратуры. В мае 2023 года Высший совет прокуроров принял решение об отставке Стояногло, а в сентябре указ о его отставке подписала сама Санду. Оппозиционные депутаты Партии коммунистов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность указа, однако суд отклонил их ходатайство. Стояногло считает, что его отстранение связано с его расследованиями хищения одного миллиарда долларов из банков в 2014-2015 годах, в которых могли быть замешаны высокопоставленные чиновники, включая президента Санду. Этот коррупционный скандал стал причиной массовых протестов в Кишиневе и привел к падению двух правительств.
https://ria.ru/20241109/moldavija-1982818775.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, александр стояногло, игорь додон, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Александр Стояногло, Игорь Додон, Выборы в Молдавии — 2024
Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло

Санду сделала главой Прокуратуры по борьбе с ОПГ человека, посадившего Стояногло

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил экс-генпрокурора Александра Стояногло, который стал ее оппонентом на выборах президента, заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
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"Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил Александра Стояногло. Это и есть ваша "реформа юстиции", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года по обвинениям в превышении полномочий. Его задержание произошло на фоне заявлений о выявленных фактах политической коррупции, касающихся высокопоставленных чиновников. Президент Санду утверждала, что решение о задержании принадлежит Высшему совету прокуратуры.
В мае 2023 года Высший совет прокуроров принял решение об отставке Стояногло, а в сентябре указ о его отставке подписала сама Санду. Оппозиционные депутаты Партии коммунистов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность указа, однако суд отклонил их ходатайство. Стояногло считает, что его отстранение связано с его расследованиями хищения одного миллиарда долларов из банков в 2014-2015 годах, в которых могли быть замешаны высокопоставленные чиновники, включая президента Санду.
Этот коррупционный скандал стал причиной массовых протестов в Кишиневе и привел к падению двух правительств.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуАлександр СтояноглоИгорь ДодонВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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