https://ria.ru/20241109/sandu-1982864135.html

Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло

Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло - РИА Новости, 09.11.2024

Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло

Президент Молдавии Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:40

2024-11-09T20:40

2024-11-09T20:40

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игорь додон

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил экс-генпрокурора Александра Стояногло, который стал ее оппонентом на выборах президента, заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. "Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил Александра Стояногло. Это и есть ваша "реформа юстиции", - написал Додон в своем Telegram-канале. Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года по обвинениям в превышении полномочий. Его задержание произошло на фоне заявлений о выявленных фактах политической коррупции, касающихся высокопоставленных чиновников. Президент Санду утверждала, что решение о задержании принадлежит Высшему совету прокуратуры. В мае 2023 года Высший совет прокуроров принял решение об отставке Стояногло, а в сентябре указ о его отставке подписала сама Санду. Оппозиционные депутаты Партии коммунистов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность указа, однако суд отклонил их ходатайство. Стояногло считает, что его отстранение связано с его расследованиями хищения одного миллиарда долларов из банков в 2014-2015 годах, в которых могли быть замешаны высокопоставленные чиновники, включая президента Санду. Этот коррупционный скандал стал причиной массовых протестов в Кишиневе и привел к падению двух правительств.

https://ria.ru/20241109/moldavija-1982818775.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, александр стояногло, игорь додон, выборы в молдавии — 2024