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РЖД напомнили о правилах перехода железнодорожных путей - РИА Новости, 09.11.2024
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02:34 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/rzhd-1982779627.html
РЖД напомнили о правилах перехода железнодорожных путей
РЖД напомнили о правилах перехода железнодорожных путей - РИА Новости, 09.11.2024
РЖД напомнили о правилах перехода железнодорожных путей
РЖД на фоне случая с чудом выжившей девушкой, которая попала под электричку в Подмосковье, напоминают о необходимости переходить пути в установленных местах, в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:34
2024-11-09T02:34
общество
московская область (подмосковье)
сергиев посад
ржд
авто
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. РЖД на фоне случая с чудом выжившей девушкой, которая попала под электричку в Подмосковье, напоминают о необходимости переходить пути в установленных местах, в отсутствие приближающегося поезда и обязательно снять капюшон и наушники, а также отвлечься от смартфона, сообщили РИА Новости в компании. Накануне Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила, что девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад. Не обращая внимания на звуковые сигналы приближающего поезда, она буквально шагнула под состав и попала под поезд, но осталась жива и почти не пострадала. "РЖД напоминают, что нужно быть предельно внимательными при переходе через железнодорожные пути, убедиться в безопасности маневра. Переходить пути только в установленных местах и в отсутствие приближающегося поезда. При этом обязательно снять капюшон, наушники и отвлечься от смартфона", - сообщили в компании. Там напомнили, что необходимо помнить, что для остановки требуется время. Согласно появившимся в сети видео с девушкой, она вышла на красный свет буквально перед приближающейся электричкой.
https://ria.ru/20241018/mashinisty-1978640148.html
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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общество, московская область (подмосковье), сергиев посад, ржд, авто
Общество, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, РЖД, Авто
РЖД напомнили о правилах перехода железнодорожных путей

РЖД напомнили о необходимости снимать капюшон и наушники при переходе путей

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкДвухэтажный поезд
Двухэтажный поезд - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Двухэтажный поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. РЖД на фоне случая с чудом выжившей девушкой, которая попала под электричку в Подмосковье, напоминают о необходимости переходить пути в установленных местах, в отсутствие приближающегося поезда и обязательно снять капюшон и наушники, а также отвлечься от смартфона, сообщили РИА Новости в компании.
Накануне Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила, что девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад. Не обращая внимания на звуковые сигналы приближающего поезда, она буквально шагнула под состав и попала под поезд, но осталась жива и почти не пострадала.
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"РЖД напоминают, что нужно быть предельно внимательными при переходе через железнодорожные пути, убедиться в безопасности маневра. Переходить пути только в установленных местах и в отсутствие приближающегося поезда. При этом обязательно снять капюшон, наушники и отвлечься от смартфона", - сообщили в компании.
Там напомнили, что необходимо помнить, что для остановки требуется время. Согласно появившимся в сети видео с девушкой, она вышла на красный свет буквально перед приближающейся электричкой.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадРЖДАвто
 
 
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