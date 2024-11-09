https://ria.ru/20241109/rt-1982861054.html

Телеканал RT увеличивает вещание в Африке, сообщила Симоньян

Телеканал RT увеличивает вещание в Африке, сообщила Симоньян - РИА Новости, 09.11.2024

Телеканал RT увеличивает вещание в Африке, сообщила Симоньян

RT увеличивает вещание в Африке на непосредственно африканских языках, сообщила главный редактор этого телеканала, а также медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:05

2024-11-09T20:05

2024-11-09T22:02

африка

берлин (город)

россия

маргарита симоньян

владимир путин

в мире

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СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. RT увеличивает вещание в Африке на непосредственно африканских языках, сообщила главный редактор этого телеканала, а также медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка"."Мы в Африке сейчас вещаем на трех языках и будем увеличивать наше вещание — в том смысле, что будем вещать на непосредственно африканских языках. <…> Обязательно будем развивать это направление. Сейчас на английском. У нас есть четыре бюро, создана большая сеть корреспондентов", — рассказала она.Симоньян уточнила, что средства, направленные на вынужденно закрытые из-за санкций проекты телевещания в Берлине, перенаправлены в Африку."Одну из передач у нас ведет профессор Патрик Лумумба, который, наверное, многим из вас знаком. Это звезда панафриканизма. Пламенный борец с тем самым неоколониализмом, о котором мы говорим. Адвокат, ученый, писатель", — добавила Симоньян.Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия — Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории "Сириус". В мероприятии принимают участие 1,5 тысячи человек, включая более 40 министров с Африканского континента.

https://ria.ru/20241109/pushilin-1982829253.html

https://ria.ru/20241028/mikrofon-1980594682.html

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африка, берлин (город), россия, маргарита симоньян, владимир путин, в мире