https://ria.ru/20241109/rossiya-1982856089.html

Кобяков рассказал о планах России по сотрудничеству с Руандой

Кобяков рассказал о планах России по сотрудничеству с Руандой - РИА Новости, 09.11.2024

Кобяков рассказал о планах России по сотрудничеству с Руандой

Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:17

2024-11-09T19:17

2024-11-09T19:25

россия

антон кобяков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "В части, касающейся сотрудничества с Руандой, хотел бы отметить, что мы планируем в том числе сотрудничество и в области развития мирного атома", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он также добавил, что уже подписано соглашение с Росатомом об открытии исследовательского центра в области ядерных технологий в африканской стране.

https://ria.ru/20241109/rossiya-1982848687.html

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2024

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россия, антон кобяков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире