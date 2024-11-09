https://ria.ru/20241109/rossiya-1982856089.html
Кобяков рассказал о планах России по сотрудничеству с Руандой
Кобяков рассказал о планах России по сотрудничеству с Руандой - РИА Новости, 09.11.2024
Кобяков рассказал о планах России по сотрудничеству с Руандой
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T19:17
2024-11-09T19:17
2024-11-09T19:25
россия
антон кобяков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "В части, касающейся сотрудничества с Руандой, хотел бы отметить, что мы планируем в том числе сотрудничество и в области развития мирного атома", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он также добавил, что уже подписано соглашение с Росатомом об открытии исследовательского центра в области ядерных технологий в африканской стране.
https://ria.ru/20241109/rossiya-1982848687.html
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россия, антон кобяков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Антон Кобяков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Кобяков рассказал о планах России по сотрудничеству с Руандой
Кобяков: Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома