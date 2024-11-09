https://ria.ru/20241109/rossiya-1982845241.html

Лавров заявил о стремлении России способствовать деэскалации на Востоке

Лавров заявил о стремлении России способствовать деэскалации на Востоке - РИА Новости, 09.11.2024

Лавров заявил о стремлении России способствовать деэскалации на Востоке

Россия хочет максимально содействовать урегулированию ситуации в Палестине, Ливане и Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с и.о. главы... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T17:29

2024-11-09T17:29

2024-11-09T17:29

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия хочет максимально содействовать урегулированию ситуации в Палестине, Ливане и Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с и.о. главы внешнеполитического ведомства Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром. "Мы встречались в июле в Нью-Йорке, когда в Совете безопасности ООН проходили дебаты по Ближнему Востоку. Ситуация меняется быстро. Хотим максимально содействовать ее успокоению на палестинских территориях, в Ливане и в Ливии", - заявил Лавров на встрече с Бауром, которая прошла на полях министерской встречи Россия-Африка в Сириусе. Лавров отметил, что Россия видит искреннюю заинтересованность ливийцев и их стремление как можно скорее преодолеть последствия событий тринадцатилетней давности: решить проблему безопасности, наладить экономику и политическую жизнь. "С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу комплексного урегулирования ливийского кризиса на основе принципов обеспечения единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливии, с которой Москву всегда связывали традиционно дружественные связи", - сообщил Лавров по итогам переговоров. Также в субботу в Сириусе прошли переговоры Лаврова с коллегой из Конго. "Министры обстоятельно обсудили ключевые направления дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и ДРК с упором на наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства, проработку совместных проектов в сферах энергетики, добычи минеральных ресурсов, науки и образования, медицины и цифровых технологий", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров Лаврова с министром иностранных дел, международного сотрудничества и франкофонии Демократической Республики Конго Терез Каиквамба Вагнер. Главы внешнеполитических ведомств также подписали Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между МИД России и МИД ДРК. Лавров также встретился с главами МИД Бенина, Мавритании и Руанды.

https://ria.ru/20241108/f-15-1982629381.html

https://ria.ru/20241104/ssha-1981784975.html

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в мире, россия, ливия, ливан, сергей лавров, оон