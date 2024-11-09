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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 09.11.2024
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожили группу спецназа ВСУ на купянском участке фронта,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T05:10
2024-11-09T05:10
2024-11-09T05:10
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожили группу спецназа ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику, скопление живой силы и группу спецназа ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке
Расчеты "Града" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке фронта