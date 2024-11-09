https://ria.ru/20241109/raschety-1982785256.html

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 09.11.2024

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожили группу спецназа ВСУ на купянском участке фронта,... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T05:10

2024-11-09T05:10

2024-11-09T05:10

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362194_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_c840fd5c64fca154cebf273ef2b35635.jpg

ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожили группу спецназа ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику, скопление живой силы и группу спецназа ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, вооруженные силы украины