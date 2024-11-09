https://ria.ru/20241109/ranenie-1982819121.html

В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением

В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением - РИА Новости, 09.11.2024

В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением

В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением головы, сообщается в Telegram-канале областного Минздрава. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T13:10

2024-11-09T13:10

2024-11-09T13:49

происшествия

саратовская область

дергачи

здоровье - общество

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САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением головы, сообщается в Telegram-канале областного Минздрава. "В рабочем поселке Дергачи при невыясненных обстоятельствах мальчик получил огнестрельное ранение головы. Незамедлительно он был доставлен в Дергачевскую районную больницу, где после осмотра дежурным педиатром и хирургом и проведенных необходимых исследований наличие инородного тела в лобной доле черепа подтвердилось", — говорится в публикации.После этого мальчика доставили в детскую областную больницу, где его незамедлительно прооперировали. Операция длилась около пяти часов. По словам министра здравоохранения области Владимира Дудакова, хирурги смогли полностью удалить инородные тела — пулю и осколки.Ребенок пришел в сознание и остается под наблюдением врачей, добавил Дудаков.По информации областного главка Следственного комитета, мальчику 12 лет, он был ранен из пневматической винтовки. Следователи проводят проверку.

https://ria.ru/20240716/pulya-1959974297.html

саратовская область

дергачи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, дергачи, здоровье - общество