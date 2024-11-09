В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением
В Саратове ребенку удалили пулю и осколки после огнестрельного ранения в голову
Хирургические инструменты в операционной . Архивное фото
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САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением головы, сообщается в Telegram-канале областного Минздрава.
"В рабочем поселке Дергачи при невыясненных обстоятельствах мальчик получил огнестрельное ранение головы. Незамедлительно он был доставлен в Дергачевскую районную больницу, где после осмотра дежурным педиатром и хирургом и проведенных необходимых исследований наличие инородного тела в лобной доле черепа подтвердилось", — говорится в публикации.
© Фото : Минздрав Саратовской области/TelegramРебенок получил огнестрельное ранение головы в поселке Дергачи Саратовской области
Ребенок получил огнестрельное ранение головы в поселке Дергачи Саратовской области
После этого мальчика доставили в детскую областную больницу, где его незамедлительно прооперировали.
Операция длилась около пяти часов. По словам министра здравоохранения области Владимира Дудакова, хирурги смогли полностью удалить инородные тела — пулю и осколки.
Ребенок пришел в сознание и остается под наблюдением врачей, добавил Дудаков.
По информации областного главка Следственного комитета, мальчику 12 лет, он был ранен из пневматической винтовки. Следователи проводят проверку.