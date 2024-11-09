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В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением - РИА Новости, 09.11.2024
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13:10 09.11.2024 (обновлено: 13:49 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/ranenie-1982819121.html
В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением
В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением - РИА Новости, 09.11.2024
В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением
В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением головы, сообщается в Telegram-канале областного Минздрава. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:10
2024-11-09T13:49
происшествия
саратовская область
дергачи
здоровье - общество
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САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением головы, сообщается в Telegram-канале областного Минздрава. "В рабочем поселке Дергачи при невыясненных обстоятельствах мальчик получил огнестрельное ранение головы. Незамедлительно он был доставлен в Дергачевскую районную больницу, где после осмотра дежурным педиатром и хирургом и проведенных необходимых исследований наличие инородного тела в лобной доле черепа подтвердилось", — говорится в публикации.После этого мальчика доставили в детскую областную больницу, где его незамедлительно прооперировали. Операция длилась около пяти часов. По словам министра здравоохранения области Владимира Дудакова, хирурги смогли полностью удалить инородные тела — пулю и осколки.Ребенок пришел в сознание и остается под наблюдением врачей, добавил Дудаков.По информации областного главка Следственного комитета, мальчику 12 лет, он был ранен из пневматической винтовки. Следователи проводят проверку.
https://ria.ru/20240716/pulya-1959974297.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, дергачи, здоровье - общество
Происшествия, Саратовская область, Дергачи, Здоровье - Общество
В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением

В Саратове ребенку удалили пулю и осколки после огнестрельного ранения в голову

© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты в операционной
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты в операционной . Архивное фото
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САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. В Саратовской области ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением головы, сообщается в Telegram-канале областного Минздрава.
"В рабочем поселке Дергачи при невыясненных обстоятельствах мальчик получил огнестрельное ранение головы. Незамедлительно он был доставлен в Дергачевскую районную больницу, где после осмотра дежурным педиатром и хирургом и проведенных необходимых исследований наличие инородного тела в лобной доле черепа подтвердилось", — говорится в публикации.
© Фото : Минздрав Саратовской области/TelegramРебенок получил огнестрельное ранение головы в поселке Дергачи Саратовской области
Ребенок получил огнестрельное ранение головы в поселке Дергачи Саратовской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Минздрав Саратовской области/Telegram
Ребенок получил огнестрельное ранение головы в поселке Дергачи Саратовской области
После этого мальчика доставили в детскую областную больницу, где его незамедлительно прооперировали.
Операция длилась около пяти часов. По словам министра здравоохранения области Владимира Дудакова, хирурги смогли полностью удалить инородные тела — пулю и осколки.
Ребенок пришел в сознание и остается под наблюдением врачей, добавил Дудаков.
По информации областного главка Следственного комитета, мальчику 12 лет, он был ранен из пневматической винтовки. Следователи проводят проверку.
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