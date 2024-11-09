https://ria.ru/20241109/putin-1982875000.html
Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции
Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 09.11.2024
Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T22:21
2024-11-09T22:21
2024-11-09T22:22
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актовЗакон дополняет перечень преступлений, совершение которых влечет конфискацию имущества, статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции), если преступление совершено из корыстных побуждений.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что по информации МВД, в 2023 году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ составил 79,6%. По его словам, незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы.
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции
Путин подписал закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции