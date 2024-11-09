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Путин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве - РИА Новости, 09.11.2024
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22:19 09.11.2024 (обновлено: 22:27 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/putin-1982874761.html
Путин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве
Путин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве - РИА Новости, 09.11.2024
Путин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, соответствующий РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T22:19
2024-11-09T22:27
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом дополняется статья 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим обстоятельством при уголовном наказании признается совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20241109/putin-1982874336.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве

Преступления нелегальных мигрантов будут признаваться отягчающим обстоятельством

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом дополняется статья 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим обстоятельством при уголовном наказании признается совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Путин ужесточил наказание за организацию незаконной миграции
Вчера, 22:14
 
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