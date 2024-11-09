https://ria.ru/20241109/putin-1982874761.html

Путин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве

Путин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве - РИА Новости, 09.11.2024

Путин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, соответствующий РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T22:19

2024-11-09T22:19

2024-11-09T22:27

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом дополняется статья 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим обстоятельством при уголовном наказании признается совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20241109/putin-1982874336.html

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россия, владимир путин, общество