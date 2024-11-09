https://ria.ru/20241109/putin-1982874616.html

Путин подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу

Путин подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу - РИА Новости, 09.11.2024

Путин подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T22:18

2024-11-09T22:18

2024-11-09T22:18

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, в ТК РФ вводится понятие "наставничество в сфере труда", под чем подразумевается выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и рабочем месте по полученной другим работником профессии. Отмечается, что в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству, указываются содержание, сроки и форма выполнения такой работы. Размеры и условия доплат за наставничество работникам федеральных госучреждений, субъектов РФ, муниципальных учреждений устанавливаются законодательством РФ, а иных организаций могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

https://ria.ru/20241109/putin-1982869611.html

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общество, россия, владимир путин