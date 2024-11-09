https://ria.ru/20241109/putin-1982874616.html
Путин подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу
Путин подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу - РИА Новости, 09.11.2024
Путин подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T22:18
2024-11-09T22:18
2024-11-09T22:18
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, в ТК РФ вводится понятие "наставничество в сфере труда", под чем подразумевается выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и рабочем месте по полученной другим работником профессии. Отмечается, что в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству, указываются содержание, сроки и форма выполнения такой работы. Размеры и условия доплат за наставничество работникам федеральных госучреждений, субъектов РФ, муниципальных учреждений устанавливаются законодательством РФ, а иных организаций могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
https://ria.ru/20241109/putin-1982869611.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу
Путин подписал федеральный закон о доплатах за наставничество на работе
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата, соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, в ТК РФ вводится понятие "наставничество в сфере труда", под чем подразумевается выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и рабочем месте по полученной другим работником профессии.
Отмечается, что в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству, указываются содержание, сроки и форма выполнения такой работы.
Размеры и условия доплат за наставничество работникам федеральных госучреждений, субъектов РФ, муниципальных учреждений устанавливаются законодательством РФ, а иных организаций могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.