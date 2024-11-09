https://ria.ru/20241109/putin-1982874336.html

Путин ужесточил наказание за организацию незаконной миграции

Путин ужесточил наказание за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 09.11.2024

Путин ужесточил наказание за организацию незаконной миграции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, соответствующий документ... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T22:14

2024-11-09T22:14

2024-11-09T22:27

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дополняет статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, согласно которой организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации относится к числу особо тяжких преступлений и устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет. Также законом введены новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции - совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета. Кроме того, повышена уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры квалифицированной и повышенной ответственности введены за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а именно повышены санкции и вводятся новые квалифицирующие признаки - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

https://ria.ru/20241109/putin-1982874221.html

https://ria.ru/20241108/migranty-1982684873.html

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общество, россия, владимир путин