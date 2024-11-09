https://ria.ru/20241109/putin-1982874221.html

Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции

Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции - РИА Новости, 09.11.2024

Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции, соответствующий документ размещен РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T22:14

2024-11-09T22:14

2024-11-09T22:14

общество

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, в реестр запрещенной информации включена информация, содержащая предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации. Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта выступает решение генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации.

https://ria.ru/20241109/putin-1982872533.html

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общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)