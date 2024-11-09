https://ria.ru/20241109/putin-1982872533.html

Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов

Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов - РИА Новости, 09.11.2024

Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает полный запрет для посреднических организаций на участие в приёме экзаменов по... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T21:53

2024-11-09T21:53

2024-11-09T21:53

общество

россия

владимир путин

ирина яровая

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

вячеслав володин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает полный запрет для посреднических организаций на участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Авторами законопроекта выступали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы. Согласно закону, сертификат о владении русским языком мигрантам смогут выдавать только госучреждения. Также сокращен срок вступления в силу закона до 30 дней со дня официального опубликования. Кроме того, устанавливается требование к правительству РФ сформировать правила и процедуры приема экзамена государственными учреждениями и определить единую плату за него. Закон устанавливает запрет организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена. Помимо этого, закон устанавливает исключительные полномочия правительства РФ определять перечень образовательных организаций, уполномоченных проводить экзамен, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.

https://ria.ru/20241108/migranty-1982684873.html

https://ria.ru/20241108/braki-1982714102.html

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общество, россия, владимир путин, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вячеслав володин