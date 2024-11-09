Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/putin-1982872533.html
Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов
Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов - РИА Новости, 09.11.2024
Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает полный запрет для посреднических организаций на участие в приёме экзаменов по... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:53
2024-11-09T21:53
общество
россия
владимир путин
ирина яровая
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает полный запрет для посреднических организаций на участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Авторами законопроекта выступали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы. Согласно закону, сертификат о владении русским языком мигрантам смогут выдавать только госучреждения. Также сокращен срок вступления в силу закона до 30 дней со дня официального опубликования. Кроме того, устанавливается требование к правительству РФ сформировать правила и процедуры приема экзамена государственными учреждениями и определить единую плату за него. Закон устанавливает запрет организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена. Помимо этого, закон устанавливает исключительные полномочия правительства РФ определять перечень образовательных организаций, уполномоченных проводить экзамен, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.
https://ria.ru/20241108/migranty-1982684873.html
https://ria.ru/20241108/braki-1982714102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вячеслав володин
Общество, Россия, Владимир Путин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Вячеслав Володин
Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов

Путин запретил посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает полный запрет для посреднических организаций на участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами законопроекта выступали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"
8 ноября, 15:24
Согласно закону, сертификат о владении русским языком мигрантам смогут выдавать только госучреждения.
Также сокращен срок вступления в силу закона до 30 дней со дня официального опубликования. Кроме того, устанавливается требование к правительству РФ сформировать правила и процедуры приема экзамена государственными учреждениями и определить единую плату за него.
Закон устанавливает запрет организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена.
Помимо этого, закон устанавливает исключительные полномочия правительства РФ определять перечень образовательных организаций, уполномоченных проводить экзамен, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.
Здание Министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Фиктивные браки иностранцев будут аннулировать, заявила представитель МВД
8 ноября, 16:15
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинИрина ЯроваяГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Вячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала