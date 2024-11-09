https://ria.ru/20241109/putin-1982869611.html
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 09.11.2024
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, его текст размещен на сайте... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:20
2024-11-09T21:20
2024-11-09T22:23
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, его текст размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Лидеры двух стран подписали этот документ 19 июня — во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательствами России и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами с северокорейской стороной и будет бессрочным.
https://ria.ru/20241108/putin-1982558307.html
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россия, кндр (северная корея), владимир путин, в мире, оон, пхеньян
Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, В мире, ООН, Пхеньян
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
Путин подписал закон о ратификации Договора о стратегическом партнерстве с КНДР