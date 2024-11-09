https://ria.ru/20241109/putin-1982833473.html

В США указали на отличительную черту в поведении Путина

В США указали на отличительную черту в поведении Путина - РИА Новости, 09.11.2024

В США указали на отличительную черту в поведении Путина

Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, ведет себя как джентльмен, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:36

2024-11-09T15:36

2024-11-09T16:35

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

министерство обороны сша

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, ведет себя как джентльмен, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Если вы внимательно посмотрите на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Путина, то увидите, что они вели себя как джентльмены на протяжении всего времени", — отметил он.По словам полковника, они никогда не отказывались пожимать кому-либо руки и публично не унижали руководство других стран, в отличие от западных лидеров."Соединенные Штаты, прежде всего, не хотят относиться к России как к великой державе, уважая ее интересы, — мы никогда этого не делали, но должны пойти на это", — резюмировал Макгрегор.В четверг Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора президента с Трампом, заявил, что российский лидер еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, но мяч на американской стороне.

https://ria.ru/20241109/evropa-1982735814.html

https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , министерство обороны сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, сша, россия