https://ria.ru/20241109/putin-1982793532.html
Путин был категоричен в вопросе отношений России с Китаем, заявил Киселев
Путин был категоричен в вопросе отношений России с Китаем, заявил Киселев - РИА Новости, 09.11.2024
Путин был категоричен в вопросе отношений России с Китаем, заявил Киселев
Президент РФ Владимир Путин был категоричен в вопросе союзнических и доверительных отношений России и Китая, считает гендиректор медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:31
2024-11-09T08:31
2024-11-09T08:31
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был категоричен в вопросе союзнических и доверительных отношений России и Китая, считает гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Глава государства в четверг выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Вступительная речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. В частности, глава государства заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем Путин отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление президента на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось 4 часа 8 минут. "Принципиально важным был вопрос китайского политолога: не отвернется ли Россия от Китая, если её отношения с Соединёнными Штатами станут восстанавливаться? И здесь Путин был категоричен. Конечно же нет, потому что Китай - наш союзник", - сказал Киселев РИА Новости. Он добавил, что многое в мире меняется, и быстро, но новые константы уже сформировались. "И такой константой стали беспрецедентно глубокие доверительные отношения России и Китая", - заключил Киселев.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981274203.html
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, китай, в мире
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Китай, В мире
Путин был категоричен в вопросе отношений России с Китаем, заявил Киселев
Киселев: Путин был категоричен в вопросе союзнических отношений России и Китая
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был категоричен в вопросе союзнических и доверительных отношений России и Китая, считает гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Глава государства в четверг выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Вступительная речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. В частности, глава государства заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем Путин отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление президента на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось 4 часа 8 минут.
"Принципиально важным был вопрос китайского политолога: не отвернется ли Россия от Китая, если её отношения с Соединёнными Штатами станут восстанавливаться? И здесь Путин был категоричен. Конечно же нет, потому что Китай - наш союзник", - сказал Киселев РИА Новости.
Он добавил, что многое в мире меняется, и быстро, но новые константы уже сформировались.
"И такой константой стали беспрецедентно глубокие доверительные отношения России и Китая", - заключил Киселев.