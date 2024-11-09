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Киселев назвал речь Путина на "Валдае" мощным обращением к миру и Трампу - РИА Новости, 09.11.2024
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06:27 09.11.2024 (обновлено: 09:27 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/putin-1982788240.html
Киселев назвал речь Путина на "Валдае" мощным обращением к миру и Трампу
Киселев назвал речь Путина на "Валдае" мощным обращением к миру и Трампу - РИА Новости, 09.11.2024
Киселев назвал речь Путина на "Валдае" мощным обращением к миру и Трампу
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал речь президента Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" мощным... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:27
2024-11-09T09:27
политика
владимир путин
дональд трамп
дмитрий киселев
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал речь президента Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" мощным обращением к миру и во многом персонально к Дональду Трампу. "Тонким ходом стало поздравление его с избранием, которое было зашито в четырехчасовом месседже о том, куда и как развивается современный мир. Трамп, который неоднократно в ходе избирательной кампании бросал лозунг "Мир через силу", должен услышать, что есть силы и посильнее Америки — это сила объективных процессов", — сказал Киселев.Он добавил, что Путин подробно это изложил и подкрепил образом того, что даже самый тренированный пловец не сможет преодолеть мощное течение, к каким бы ухищрениям и даже допингам он ни прибегал. Путин 7 ноября выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Его речь длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. В частности, глава государства заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем Путин отвечал на вопросы экспертов. Его полное выступление на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось четыре часа восемь минут.
https://ria.ru/20241107/putin-1982434295.html
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политика, владимир путин, дональд трамп, дмитрий киселев, международный дискуссионный клуб "валдай"
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Киселев, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Киселев назвал речь Путина на "Валдае" мощным обращением к миру и Трампу

Киселев назвал "валдайскую" речь Путина мощным обращением к миру и Трампу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал речь президента Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" мощным обращением к миру и во многом персонально к Дональду Трампу.
"Тонким ходом стало поздравление его с избранием, которое было зашито в четырехчасовом месседже о том, куда и как развивается современный мир. Трамп, который неоднократно в ходе избирательной кампании бросал лозунг "Мир через силу", должен услышать, что есть силы и посильнее Америки — это сила объективных процессов", — сказал Киселев.
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
ОнлайнКлючевые заявления Путина на Валдайском форуме
7 ноября, 19:42
Он добавил, что Путин подробно это изложил и подкрепил образом того, что даже самый тренированный пловец не сможет преодолеть мощное течение, к каким бы ухищрениям и даже допингам он ни прибегал.
Путин 7 ноября выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Его речь длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. В частности, глава государства заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем Путин отвечал на вопросы экспертов. Его полное выступление на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось четыре часа восемь минут.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Путин вновь использовал свое самое опасное оружие
Вчера, 08:00
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий КиселевМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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