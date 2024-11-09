Пушилин высоко оценил сотрудничество ДНР с телеканалом RT
Пушилин: ДНР всегда с удовольствием сотрудничает с телеканалом RT
Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика всегда с удовольствием сотрудничает c телеканалом RT, который дает миру правдивую информацию и возможность формировать свое мнение без манипуляций.
"Всегда с удовольствием сотрудничаем с телеканалом Russia Today и, в частности, с главным редактором Маргаритой Симоньян, настоящим другом республики. В Донецкой Народной Республике с 2014 года на личном опыте знают: RT дает миру правдивую информацию о событиях в Донбассе", - говорится в Telegram-канале Пушилина.
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Глава республики подчеркнул, что Донбасс множество раз сталкивался с европейскими и американскими СМИ, ангажированными властями, которые представляют выгодную им однобокую картину мира и игнорируют факты.
"RT же дает возможность аудитории формировать собственное мнение на основании фактов, а не манипуляций", - отметил Пушилин.
Глава ДНР также привел в пример слова президента России Владимира Путина о том, что RT - единственная точка опоры России в Европе, которую на Западе боятся и пытаются закрыть СМИ, и заявил, что происходящее доказывает значимость работы телеканала за рубежом, в условиях подавления альтернативных точек зрения.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.