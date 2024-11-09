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Пушилин высоко оценил сотрудничество ДНР с телеканалом RT - РИА Новости, 09.11.2024
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14:49 09.11.2024 (обновлено: 15:14 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pushilin-1982829253.html
Пушилин высоко оценил сотрудничество ДНР с телеканалом RT
Пушилин высоко оценил сотрудничество ДНР с телеканалом RT - РИА Новости, 09.11.2024
Пушилин высоко оценил сотрудничество ДНР с телеканалом RT
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика всегда с удовольствием сотрудничает c телеканалом RT, который дает миру правдивую информацию и возможность... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:49
2024-11-09T15:14
технологии
донецкая народная республика
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денис пушилин
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владимир путин
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика всегда с удовольствием сотрудничает c телеканалом RT, который дает миру правдивую информацию и возможность формировать свое мнение без манипуляций. "Всегда с удовольствием сотрудничаем с телеканалом Russia Today и, в частности, с главным редактором Маргаритой Симоньян, настоящим другом республики. В Донецкой Народной Республике с 2014 года на личном опыте знают: RT дает миру правдивую информацию о событиях в Донбассе", - говорится в Telegram-канале Пушилина. Глава республики подчеркнул, что Донбасс множество раз сталкивался с европейскими и американскими СМИ, ангажированными властями, которые представляют выгодную им однобокую картину мира и игнорируют факты. "RT же дает возможность аудитории формировать собственное мнение на основании фактов, а не манипуляций", - отметил Пушилин. Глава ДНР также привел в пример слова президента России Владимира Путина о том, что RT - единственная точка опоры России в Европе, которую на Западе боятся и пытаются закрыть СМИ, и заявил, что происходящее доказывает значимость работы телеканала за рубежом, в условиях подавления альтернативных точек зрения. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
https://ria.ru/20241002/simonyan-1975910910.html
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технологии, донецкая народная республика, сша, россия, денис пушилин, маргарита симоньян, владимир путин, государственный департамент сша, общество
Технологии, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Денис Пушилин, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Государственный департамент США, Общество
Пушилин высоко оценил сотрудничество ДНР с телеканалом RT

Пушилин: ДНР всегда с удовольствием сотрудничает с телеканалом RT

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика всегда с удовольствием сотрудничает c телеканалом RT, который дает миру правдивую информацию и возможность формировать свое мнение без манипуляций.
"Всегда с удовольствием сотрудничаем с телеканалом Russia Today и, в частности, с главным редактором Маргаритой Симоньян, настоящим другом республики. В Донецкой Народной Республике с 2014 года на личном опыте знают: RT дает миру правдивую информацию о событиях в Донбассе", - говорится в Telegram-канале Пушилина.
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Глава республики подчеркнул, что Донбасс множество раз сталкивался с европейскими и американскими СМИ, ангажированными властями, которые представляют выгодную им однобокую картину мира и игнорируют факты.
"RT же дает возможность аудитории формировать собственное мнение на основании фактов, а не манипуляций", - отметил Пушилин.
Глава ДНР также привел в пример слова президента России Владимира Путина о том, что RT - единственная точка опоры России в Европе, которую на Западе боятся и пытаются закрыть СМИ, и заявил, что происходящее доказывает значимость работы телеканала за рубежом, в условиях подавления альтернативных точек зрения.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
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ТехнологииДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияДенис ПушилинМаргарита СимоньянВладимир ПутинГосударственный департамент СШАОбщество
 
 
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