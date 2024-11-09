https://ria.ru/20241109/pushilin-1982829253.html

Пушилин высоко оценил сотрудничество ДНР с телеканалом RT

Пушилин высоко оценил сотрудничество ДНР с телеканалом RT - РИА Новости, 09.11.2024

Пушилин высоко оценил сотрудничество ДНР с телеканалом RT

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика всегда с удовольствием сотрудничает c телеканалом RT, который дает миру правдивую информацию и возможность... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:49

2024-11-09T14:49

2024-11-09T15:14

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика всегда с удовольствием сотрудничает c телеканалом RT, который дает миру правдивую информацию и возможность формировать свое мнение без манипуляций. "Всегда с удовольствием сотрудничаем с телеканалом Russia Today и, в частности, с главным редактором Маргаритой Симоньян, настоящим другом республики. В Донецкой Народной Республике с 2014 года на личном опыте знают: RT дает миру правдивую информацию о событиях в Донбассе", - говорится в Telegram-канале Пушилина. Глава республики подчеркнул, что Донбасс множество раз сталкивался с европейскими и американскими СМИ, ангажированными властями, которые представляют выгодную им однобокую картину мира и игнорируют факты. "RT же дает возможность аудитории формировать собственное мнение на основании фактов, а не манипуляций", - отметил Пушилин. Глава ДНР также привел в пример слова президента России Владимира Путина о том, что RT - единственная точка опоры России в Европе, которую на Западе боятся и пытаются закрыть СМИ, и заявил, что происходящее доказывает значимость работы телеканала за рубежом, в условиях подавления альтернативных точек зрения. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.

https://ria.ru/20241002/simonyan-1975910910.html

https://ria.ru/20240926/dyuzharrik-1974954264.html

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технологии, донецкая народная республика, сша, россия, денис пушилин, маргарита симоньян, владимир путин, государственный департамент сша, общество