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Реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы
Реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы - РИА Новости, 09.11.2024
Реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, расположенного в районе Северное Бутово на юго-западе... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:13
2024-11-09T14:13
2024-11-09T14:13
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, расположенного в районе Северное Бутово на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой линии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что водоем очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зону биоплато. "На первом этапе провели работы по извлечению иловых отложений общим объемом 325 кубометров, что позволило увеличить глубину и исключить зарастание водоема в теплое время года. Затем обновили береговую полосу протяженностью более 140 метров - ее оформили в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе организовали зону биоплато, в которую высадили более 1,8 тысячи водных растений разных видов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
https://ria.ru/20240919/moskva-1973622222.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы
Бирюков: реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, расположенного в районе Северное Бутово на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой линии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что водоем очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зону биоплато.
"На первом этапе провели работы по извлечению иловых отложений общим объемом 325 кубометров, что позволило увеличить глубину и исключить зарастание водоема в теплое время года. Затем обновили береговую полосу протяженностью более 140 метров - ее оформили в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе организовали зону биоплато, в которую высадили более 1,8 тысячи водных растений разных видов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.