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Реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы - РИА Новости, 09.11.2024
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Реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы
Реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы - РИА Новости, 09.11.2024
Реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, расположенного в районе Северное Бутово на юго-западе... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:13
2024-11-09T14:13
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, расположенного в районе Северное Бутово на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой линии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что водоем очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зону биоплато. "На первом этапе провели работы по извлечению иловых отложений общим объемом 325 кубометров, что позволило увеличить глубину и исключить зарастание водоема в теплое время года. Затем обновили береговую полосу протяженностью более 140 метров - ее оформили в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе организовали зону биоплато, в которую высадили более 1,8 тысячи водных растений разных видов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы

Бирюков: реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда провели на юго-западе Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВерхний Салтыковский пруд на юго-западе Москвы
Верхний Салтыковский пруд на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Верхний Салтыковский пруд на юго-западе Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, расположенного в районе Северное Бутово на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой линии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что водоем очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зону биоплато.
"На первом этапе провели работы по извлечению иловых отложений общим объемом 325 кубометров, что позволило увеличить глубину и исключить зарастание водоема в теплое время года. Затем обновили береговую полосу протяженностью более 140 метров - ее оформили в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе организовали зону биоплато, в которую высадили более 1,8 тысячи водных растений разных видов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
Изютинский пруд - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Реабилитация Изютинского пруда на юге Москвы завершена
19 сентября, 13:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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