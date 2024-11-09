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Какой сегодня праздник: что отмечают 9 ноября в России и в мире по календарю
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06:00 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/prazdnik-1982171957.html
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 ноября в России и в мире
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 ноября в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 ноября в России и в мире
9 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: профессиональные, церковные, народные и международные. Какой сегодня праздник в России и в мире по... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:00
2024-11-09T06:00
россия
в мире
праздники
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. 9 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: профессиональные, церковные, народные и международные. Какой сегодня праздник в России и в мире по календарю, что делали наши предки в этот день - памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня поздравляют сотрудников специального отряда быстрого реагирования, а в мире проводится неделя науки и мира.Профессиональный праздник9 ноября принимают поздравления и заслуженные награды сотрудники СОБР: День специального отряда быстрого реагирования был утвержден в 2004 году, хотя само подразделение появилось еще в 1978 и было предназначено для охраны порядка на грядущих Олимпийских играх. Основные задачи крепких, физически развитых парней - ловить особо опасных преступников, уничтожать незаконные формирования и вооруженные группировки.Церковный праздникПравославные христиане в этот день вспоминают:Мч. Не́стора Солунского (ок. 306)Прп. Не́стора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114)прп. Не́стора, Некнижного, Печерского, в Дальних пещерах (XIV)мцц. Капитоли́ны и Еротии́ды (304)мч. Марка Фиваидского и иже с нимПрмч. Се́ргия (Чернухина), игумена (1942)И празднуют Обретение мощей блгв. кн. Андре́я Смоленского в Переславле-Залесском (1539)Народный праздник9 ноября - канун дня святой Параскевы - мученицы, жившей в III веке. По преданию, девушка выросла в богатой семье, но еще с юности решила вести аскетичную жизнь. Когда начались гонения на христиан, Параскеву схватили, пытали и казнили.На Руси в этот день принято было давать обеты и выполнять их. Например, крестьянки ставили себе цель вышить за одну ночь лик Богородицы. Выполнение обещания сулило исполнение заветного желания. Если же в доме случалось несчастье, необходимо было дать зарок, осуществить его в полном молчании и пойти в храм, помолиться святой Параскеве, которая должна отвести беду.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В 1938 году в ночь с 9 на 10 ноября состоялось первая крупная акция насилия нацистов над евреями, которая получила название “Хрустальной ночи” или “Ночи разбитых витрин”. В Германии, Австрии и Чехословакии были устроены массовые погромы и убийства, более 30 тысяч евреев отправлены в концентрационные лагеря.Международный день антиядерных акций. В этот день экологи и все, кто присоединяется к мнению, что атомная энергетика опасна для человека, устраивают пикеты, акции и демонстрации протеста, а также устанавливают знаки в местах с повышенным радиоактивным фоном.Всемирный день лизинга. Слово “лизинг” переводится с английского как “сдача в аренду” с последующим правом выкупа имущества. Сейчас во многих сферах бизнеса он очень распространен, чаще всего в лизинг берут автотранспорт, специальное оборудование, недвижимость.Международная неделя науки и мира. Впервые ее провели в 1986 году в рамках Международного года мира, а в 1988 году ООН приняла резолюцию (A/RES/43/61), в которой уже официально были закреплены сроки проведения мероприятия: неделя, на которую приходится 11 ноября.Дeнь рoждeния нeoнoвoй peклaмы. Именно 9 ноября 1911 года француз Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу. Первые светильники на основе этого газа появились еще в 1858 году в Германии, но практического применения им не нашли, а Жорж Клод придумал составлять из светящихся трубок различные экспозиции и слова.Памятные даты в историиИмениныВ этот день именины празднуют: Иван, Илья, Виктор, Александр, Антон, Дмитрий, Константин, Алексей, Семен, Федор, Иосиф, Тимофей, Порфирий, Мотрона.
https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html
https://ria.ru/20241108/nedelya-1982566828.html
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россия, в мире, праздники
Россия, В мире, Праздники

Какой сегодня праздник: что отмечают 9 ноября в России и в мире

© iStock.com / Maksym BelchenkoКакой сегодня праздник 9 ноября
Какой сегодня праздник 9 ноября - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© iStock.com / Maksym Belchenko
Какой сегодня праздник 9 ноября. Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. 9 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: профессиональные, церковные, народные и международные. Какой сегодня праздник в России и в мире по календарю, что делали наши предки в этот день - памятные даты в истории, - в материале РИА Новости
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Как отдыхаем в ноябре: производственный календарь, выходные и праздники
4 ноября, 10:28

Какой сегодня праздник в России

В России сегодня поздравляют сотрудников специального отряда быстрого реагирования, а в мире проводится неделя науки и мира.

Профессиональный праздник

9 ноября принимают поздравления и заслуженные награды сотрудники СОБР: День специального отряда быстрого реагирования был утвержден в 2004 году, хотя само подразделение появилось еще в 1978 и было предназначено для охраны порядка на грядущих Олимпийских играх. Основные задачи крепких, физически развитых парней - ловить особо опасных преступников, уничтожать незаконные формирования и вооруженные группировки.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВоеннослужащие специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Белгородской области
Военнослужащие специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Военнослужащие специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Белгородской области

Церковный праздник

Православные христиане в этот день вспоминают:
Мч. Не́стора Солунского (ок. 306)
Прп. Не́стора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114)
прп. Не́стора, Некнижного, Печерского, в Дальних пещерах (XIV)
мцц. Капитоли́ны и Еротии́ды (304)
мч. Марка Фиваидского и иже с ним
Прмч. Се́ргия (Чернухина), игумена (1942)
И празднуют Обретение мощей блгв. кн. Андре́я Смоленского в Переславле-Залесском (1539)

Народный праздник

9 ноября - канун дня святой Параскевы - мученицы, жившей в III веке. По преданию, девушка выросла в богатой семье, но еще с юности решила вести аскетичную жизнь. Когда начались гонения на христиан, Параскеву схватили, пытали и казнили.
На Руси в этот день принято было давать обеты и выполнять их. Например, крестьянки ставили себе цель вышить за одну ночь лик Богородицы. Выполнение обещания сулило исполнение заветного желания. Если же в доме случалось несчастье, необходимо было дать зарок, осуществить его в полном молчании и пойти в храм, помолиться святой Параскеве, которая должна отвести беду.
Сотрудница - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Какой сегодня праздник в мире

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В 1938 году в ночь с 9 на 10 ноября состоялось первая крупная акция насилия нацистов над евреями, которая получила название “Хрустальной ночи” или “Ночи разбитых витрин”. В Германии, Австрии и Чехословакии были устроены массовые погромы и убийства, более 30 тысяч евреев отправлены в концентрационные лагеря.
Международный день антиядерных акций. В этот день экологи и все, кто присоединяется к мнению, что атомная энергетика опасна для человека, устраивают пикеты, акции и демонстрации протеста, а также устанавливают знаки в местах с повышенным радиоактивным фоном.
Всемирный день лизинга. Слово “лизинг” переводится с английского как “сдача в аренду” с последующим правом выкупа имущества. Сейчас во многих сферах бизнеса он очень распространен, чаще всего в лизинг берут автотранспорт, специальное оборудование, недвижимость.
Международная неделя науки и мира. Впервые ее провели в 1986 году в рамках Международного года мира, а в 1988 году ООН приняла резолюцию (A/RES/43/61), в которой уже официально были закреплены сроки проведения мероприятия: неделя, на которую приходится 11 ноября.
Дeнь рoждeния нeoнoвoй peклaмы. Именно 9 ноября 1911 года француз Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу. Первые светильники на основе этого газа появились еще в 1858 году в Германии, но практического применения им не нашли, а Жорж Клод придумал составлять из светящихся трубок различные экспозиции и слова.
© iStock.com / WarchiНеоновая вывеска
Неоновая вывеска - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / Warchi
Неоновая вывеска

Памятные даты в истории

  • В 1799 году во Франции произошел государственный переворот под руководством Наполеона Бонапарта. В 1802 он стал пожизненным консулом, а с 1804 - императором Наполеоном I.
  • 9 ноября 1989 года жителям ГДР было разрешено выдавать разрешение на совершение частных поездок за границу без уважительных причин. Обрадованные граждане начали штурмовать пропускные пункты ФРГ, которые не были готовы к такому наплыву желающих. Пограничники в замешательстве открыли свободный проход, а день после этого стал ассоциироваться с падением Берлинской стены.
  • В 1923 году подавлен “Пивной путч” в Мюнхене. Накануне в помещении огромного пивного зала собралось несколько тысяч человек, для того, чтобы послушать выступление члена правительства Баварии Густава фон Кара. В это время штурмовые отряды нацистов незаметно окружили зал, а на выходе из него установили пулеметы. Гитлер, окруженный сторонниками, вскочил на стул, выстрелил в потолок и объявил начало революции. Но его план провалился, в конечном итоге нацист был осужден на пять лет, но провел в заключении всего 9 месяцев. Несмотря на то, что путч не имел успеха, он прославил Гитлера, а в 1933 году его партия получила большинство голосов на выборах в рейхстаг.

Именины

В этот день именины празднуют: Иван, Илья, Виктор, Александр, Антон, Дмитрий, Константин, Алексей, Семен, Федор, Иосиф, Тимофей, Порфирий, Мотрона.
Церковные праздники в ноябре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты
31 октября, 11:01
 
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